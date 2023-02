La mobilisation contre la réforme des retraites se poursuit en France, avec une nouvelle journée d'action ce mardi 7 février. Comme les 19 et 31 janvier, le trafic des TER sur la ligne Nancy-Metz-Luxembourg sera très réduit.

Grève en France

Grève: les horaires des TER Metz-Luxembourg ce mardi

Pascal MITTELBERGER La mobilisation contre la réforme des retraites se poursuit en France, avec une nouvelle journée d'action ce mardi 7 février. Comme les 19 et 31 janvier, le trafic des TER sur la ligne Nancy-Metz-Luxembourg sera très réduit.

Les perturbations sur le réseau SNCF liées à la mobilisation contre la réforme des retraites en France démarrent, mais elles devraient épargner la ligne ferroviaire du sillon lorrain ce lundi en fin d'après-midi.

Par contre, ce mardi 7 février, pour la troisième journée d'action intersyndicale après les 19 et 31 janvier, le trafic sera très réduit sur la ligne Nancy-Metz-Luxembourg et c'est donc une nouvelle journée de galère qui se profile pour les travailleurs frontaliers, sauf pour ceux qui peuvent opter pour le télétravail.

Cinq trains le matin et autant le soir entre Metz et Luxembourg

Mardi matin, seuls cinq TER sont prévus au départ de Metz et à destination de Luxembourg: à 4h18, 5h59, 6h29, 7h00 et 8h00. À noter une petite subtilité communiquée par la SNCF pour les trains de 7h00 et 8h00: il est d'ores et déjà indiqué qu'ils partiront avec un retard de cinq minutes, pour permettre aux voyageurs en provenance de Nancy, et qui arriveront à Metz à 7h02 et à 8h03, d'attraper la correspondance.

Après le train de 8h00, plus aucun TER ne circulera entre Metz et Luxembourg jusqu'à 16h.

En fin d'après-midi, dans le sens Luxembourg-Metz, il ne faudra pas traîner pour quitter le boulot: des TER sont annoncés à 15h58, 16h58, 17h16, 17h39 et enfin 18h09. Les voyageurs à destination de Nancy n'auront qu'un seul choix: le train de 16h58 et une correspondance à 18h00 à Metz.

Les usagers de la ligne Longwy-Luxembourg ont un peu plus de chance: la circulation y sera normale. Par contre, il n'y aura aucun train sur toutes les autres lignes en Lorraine. Les horaires complets sont communiqués sur le site Internet TER Grand Est ainsi que sur l'application SNCF sur smartphone.

Grève jusqu'à jeudi, mais pas samedi

Cette grève ne s'arrêtera pas mardi soir. Des perturbations sont encore prévues mercredi toute la journée et jusqu'à jeudi matin. Les horaires de circulation des trains régionaux seront connus mardi à 17h au plus tard pour la journée de mercredi.

Enfin, une autre journée de mobilisation contre la réforme des retraites, discutée depuis ce lundi à l'Assemblée nationale à Paris, doit avoir lieu ce samedi 11 février, premier jour de congés scolaires -et donc de départs en vacances- dans certaines régions de France.

Mais les syndicats représentatifs de la SNCF ont décidé de ne pas appeler à la grève pour cette quatrième journée de mobilisation interprofessionnelle. Ils enjoignent néanmoins les cheminots «à participer aux manifestations sur tout le territoire», ont-ils annoncé lundi.

