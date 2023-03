Plus d'un millier de vols devraient être annulés ce lundi en Allemagne et les trains sur les lignes principales ne circuleront pas. Des vols Luxair seront impactés ainsi que probablement les trains des CFL en provenance ou vers l'Allemagne.

Grève en Allemagne lundi: le Luxembourg sera impacté

Plus d'un millier de vols devraient être annulés ce lundi en Allemagne et les trains sur les lignes principales ne circuleront pas. Des vols Luxair seront impactés ainsi que probablement les trains des CFL en provenance ou vers l'Allemagne.

(MeM) - Lundi, l'Allemagne sera paralysée : l'aéroport de Munich cessera dès dimanche les vols passagers et les aéroports de Francfort/Main et de Stuttgart n'accueilleront pas non plus de vols passagers régulier lundi. D'autres aéroports allemands sont également en grève. On ne sait pas encore si un trafic aérien régulier pourra y être assuré.

Les voyageurs en provenance ou à destination de Luxembourg ne pourront donc pas non plus utiliser ces aéroports pour faire une escale. Le Luxembourg a été surpris par l'annonce de cette grève : vendredi après-midi, le plan de vol sur le site internet de Luxairport indiquait encore des décollages et des atterrissages prévus pour dimanche et lundi, par exemple de Luxair à destination et en provenance de Munich, qui ont depuis été annulés.

Des annulations et des retards en vue

Luxairport a confirmé qu'il fallait s'attendre à des annulations et des retards. Les passagers doivent se renseigner directement auprès de leur compagnie aérienne pour obtenir des détails précis sur les perturbations. En outre, Luxairport demande aux passagers dont le vol a été annulé de ne pas se rendre à l'aéroport. Là aussi, les clarifications doivent être demandées auprès de la compagnie aérienne.

Il n'y aura pas de grève à l'aéroport de Hahn. Jürgen Jung, du syndicat Verdi en Rhénanie-Palatinat et en Sarre, a déclaré à l'agence de presse dpa : «Nous avons retiré l'aéroport de Hahn de la liste parce que les collègues y ont d'autres problèmes». L'aéroport est en faillite.

Les trains seront à l'arrêt

En Allemagne, ceux qui souhaitent voyager en train lundi rencontreront également des difficultés, car les syndicats EVG et Verdi paralysent le trafic sur les lignes principales, avec un mouvement de grève de grande ampleur. La Deutsche Bahn suspend ainsi l'ensemble de son trafic sur les axes principaux : aucun ICE ou IC ne circulera.

Les CFL, dont les trains vont jusqu'à Wittlich et Coblence, sont le moyen de transport de nombreux frontaliers vers leur lieu de travail. Mais l'entreprise n'était pas en mesure de dire vendredi dans quelle mesure les chemins de fer luxembourgeois seront touchés par la grève allemande.

«Il est tout à fait possible», a déclaré un porte-parole des CFL, «que la grève de l'EVG et de Verdi s'étende également au domaine de la DB Netz AG. Si c'est le cas, le trafic transfrontalier sera certainement fortement touché, car des postes d'aiguillage du côté allemand, entre autres, ne seront pas occupés.»

Les CFL informeront lundi de l'évolution de la situation en temps réel, notamment sur le site www.cfl.lu.

Les transports en commun en Rhénanie-Palatinat et dans d'autres Länder sont également concernés par ce mouvement de grève, qui durera toute la journée.

Il est fortement recommandé aux frontaliers allemands de travailler depuis leur domicile lundi.

Cet article est paru initialement sur le site du Luxemburger Wort.

Traduction: Mélodie Mouzon

