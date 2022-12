Le personnel de cabine de Ryanair employé en Belgique sera en grève pour ce week-end du Nouvel An. 107 vols au départ de l'aéroport de Charleroi seront annulés en conséquence, impactant 19.000 passagers.

Aviation

Grève chez Ryanair en Belgique pour le Nouvel An

Le personnel de cabine de Ryanair employé en Belgique sera en grève pour ce week-end du Nouvel An. 107 vols au départ de l'aéroport de Charleroi seront annulés en conséquence, impactant 19.000 passagers.

(MKa avec AFP) - Afin de réclamer le respect du droit du travail par la compagnie aérienne irlandaise, les quelque 450 hôtesses et stewards du transporteur à bas coût ont été appelés à cesser le travail les 30 et 31 décembre, le 1er janvier, ainsi que les 7 et 8 janvier, selon les annonces des syndicats chrétiens francophone CNE et flamand ACV Puls.

Six vols Ryanair annulés en Espagne Six vols internationaux de Ryanair ayant pour départ ou destination l'Espagne ont été annulés lundi matin, au premier jour d'une nouvelle grève du personnel navigant de la compagnie irlandaise, a annoncé l'un des syndicats à l'origine du mouvement.

Préalablement annoncé le 23 décembre dernier, le mouvement social devait entraîner de nombreuses annulations de vols. Au final, seuls les vols au départ de l'aéroport de Charleroi (BSCA) seront concernés. Il s'agit majoritairement d'avions à destination de Tenerife, Dublin, Malaga, Lisbonne et Marrakech.

Le mouvement s'inscrit dans un long bras de fer entre les syndicats belges et la direction. Plusieurs mouvements ont d’ailleurs déjà cloué des avions au sol cette année.

«On veut que Ryanair respecte la loi belge et arrête la politique agressive et exécrable vis-à-vis de son personnel», avait résumé M. Lebbe la semaine dernière, qui demande également à l'État belge d'attaquer la compagnie en justice.

La direction de Charleroi grince des dents

Côté direction de l'aéroport de Charleroi, l'annonce est loin de faire sourire, comme le rapportent nos collègues de dhnet.be. «19.000 personnes se retrouvent prises en otage à cause de cette grève, c'est à elles d'aller demander un avis», lance Philippe Verdonck, CEO de l'aéroport. «Si je comprends cette grève? On lance un mouvement pour une incertitude concernant l'avenir de la base de Bruxelles! Bienvenue en Belgique, et merci à ceux qui instiguent ce mouvement…»

Actuellement, Ryanair tente donc de trouver des solutions et contacte un à un les passagers qui verront bel et bien leur vol et leurs plans annulés pour fêter la nouvelle année.

