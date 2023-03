Quasiment pas de TER ou de TGV, débrayage à la centrale de Cattenom, manifestation à Metz: le point sur la mobilisation attendue ce mardi 7 mars en Lorraine, contre la réforme des retraites.

Grève ce mardi 7 mars: les perturbations en Lorraine

TER des frontaliers

Les premières perturbations sur les rails sont annoncées pour ce lundi soir (sur la ligne Luxembourg-Metz, le train de 20h39 est ainsi supprimé). La SNCF a communiqué le plan de circulation pour ce mardi 7 mars. Les détails pour les différentes lignes sont disponibles sur le site TER Grand Est.

La «France à l'arrêt» mardi et des perturbations en pagaille La journée de mobilisation contre la réforme des retraites ce mardi 7 mars s'annonce très suivie en France. Les perturbations seront importantes dans de nombreux secteurs professionnels.

Ainsi, mardi matin, au départ de Metz vers Luxembourg, les TER de 4h18, 5h59, 6h29, 7h00, 7h30 et 8h00 circuleront. Mardi en fin de journée, au départ de Luxembourg en direction de Metz, sont maintenus les trains de 16h58, 17h16, 17h39 et 18h09. Il n'y aura aucune circulation sur la ligne du sillon mosellan après 8h et jusqu'à 16h.

Concernant la ligne Longwy-Luxembourg, aucun train ne sera au départ ou à l'arrivée de la cité des émaux de toute la journée. Les usagers devront se rendre à Rodange pour monter à bord.

Pour rappel, cette grève est reconductible et le trafic devrait encore être très perturbé mercredi. Les trains qui circuleront ce jour-là seront connus mardi après-midi, à 17h au plus tard

TGV Luxembourg-Paris • Trois trains directs seront au départ de Luxembourg et à destination de Paris Est, à 6h27, 14h10 et 18h47.

• Dans le sens Paris-Luxembourg, seul un TGV direct est maintenu, à 10h40.

Le réseau Le Met' à Metz

Sur les lignes A et B du Mettis ainsi que sur les lignes Liane n°1, 2, 3, 4 et 5, 75% du service sera assuré. Le ratio sera le même pour les lignes Citeis n°11, 13 et 15, la n°12 sera davantage impactée tandis que les autres circuleront normalement.

Mais attention ! La circulation de certains bus dans la métropole messine pourrait être ralentie ou déviée entre 12h et 17h30 en centre-ville, en raison de la manifestation qui s'y déroulera.

Les manifestations au programme • A Metz, le cortège s'élancera à 14h de la place Mazelle pour arpenter les rues du centre-ville. Le 19 janvier, pour le premier round de la mobilisation contre la réforme des retraites, 10.000 manifestants étaient comptabilisés. Ce chiffre pourrait à nouveau être atteint voire battu ce mardi 7 mars. • A Longwy, un rassemblement est prévu à 14h sur la place Darche tandis qu'à Nancy, le cortège reliera les places Carnot à Stanislas à partir de 14h également.

Mobilisation à la centrale de Cattenom

Un barrage filtrant a été mis en place tôt ce lundi matin aux abords de la centrale nucléaire de Cattenom et le mouvement est, là encore, reconductible. Le chiffre de 70% de grévistes est avancé par les manifestants et des baisses de charge de production ne sont pas à exclure.

Partout en France, dans le secteur de l'énergie, c'est l'effervescence depuis le vendredi 3 mars et le vote, par le Sénat samedi dans le cadre de la réforme des retraites, de la fin du régime spécial des électriciens et gaziers, n'a rien arrangé.

Dans les écoles

En Lorraine comme ailleurs en France, la mobilisation devrait être forte dans les écoles ce mardi 7 mars. Il n'y a pas encore d'estimation de la participation des enseignants au niveau régional, mais au niveau national, le syndicat Snuipp-FSU, premier syndicat du primaire, prévoit que plus de 60% des enseignants du premier degré seront grévistes.

