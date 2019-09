Les TER entre la France et le Luxembourg seront touchés, ce mardi 24 septembre, par un mouvement de grève contre la réforme des retraites. Seuls trois TER sur cinq circuleront en moyenne en France.

Grève à la SNCF mardi, des perturbations à prévoir

Sophie WIESSLER Les TER entre la France et le Luxembourg seront touchés, ce mardi 24 septembre, par un mouvement de grève contre la réforme des retraites. Seuls trois TER sur cinq circuleront en moyenne en France.

(Avec AFP) - Un trafic TGV «peu perturbé», deux trains Intercités sur cinq, trois TER sur cinq et un Transilien sur deux circuleront en moyenne mardi, jour d'appel à la grève contre le projet de réforme des retraites, a annoncé dimanche la direction de la SNCF.

Du côté de la région Grand Est, où plus de 12.000 frontaliers empruntent un TER pour se rendre au Luxembourg, des «perturbations» sont à prévoir. Sept TER sur dix circuleront ainsi sur l'axe Nancy-Metz-Luxembourg.

🎙[situation perturbée - mardi 24 septembre 2019]



📢 Un mouvement social national interprofessionnel perturbera les circulations ce mardi.



Vous trouverez en ligne ou sur votre application "assistant SNCF" le détail du programme des circulations ⬇️https://t.co/UkaRLeXokN — TER Grand Est (@TERGrandEst) September 22, 2019

Le programme de circulation de cette ligne a été détaillé par la SNCF pour cette journée de mardi:

Mouvement social national interprofessionnel mardi 24/09/19

Programme de circulation entre Metz et Luxembourg pic.twitter.com/vfr9DOR3kT — Usagers TER Metz Lux (@TER_Metz_Lux) September 22, 2019

La RATP, touchée par une grève très suivie le 13 septembre, prévoit de son côté un trafic «quasi normal» tant pour les métros, que les bus et les trams. Le trafic des trains internationaux sera «normal» pour les Eurostar, Thalys, Lyria et les liaisons France-Espagne, France-Allemagne et France-Italie.

Le trafic TGV sera normal à l'exception des axes Atlantique et Nord (quatre trains sur cinq). Tout comme le trafic régional, le trafic Intercités est qualifié de «perturbé». Seul un Intercité de nuit sur quatre circulera.

Non à l'uniformisation des retraites

La CGT-Cheminots (1er syndicat de la SNCF) et SUD-Rail (3e) ont appelé à la grève. L'Unsa ferroviaire, (2e syndicat) a pour sa part appelé à manifester mais pas à cesser le travail.

La CGT, rejointe par Solidaires, la FSU, les organisations de jeunesse Unef et UNL ont lancé un appel interprofessionnel à faire grève et à manifester mardi contre le projet du gouvernement d'uniformiser les régimes de retraite en un système universel par points.



Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.