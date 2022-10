La Moselle est au diapason à l'occasion de la journée nationale de mobilisation interprofessionnelle.

Mobilisation sociale en Moselle

Grève à Cattenom, Sarreguemines ou encore sur les rails

(pam avec AFP) - A l'occasion de la journée de mobilisation interprofessionnelle en France, des salariés de la centrale nucléaire EDF de Cattenom mènent une nouvelle action ce mardi matin. Comme jeudi dernier, du personnel gréviste a mis en place un barrage filtrant à l'entrée du site, selon une information du Républicain Lorrain.

Ce barrage filtrant occasionne des perturbations sur le réseau routier autour de la centrale. La question de la revalorisation des salaires est à l'origine de ce mouvement social, qui dure depuis plusieurs jours et touche d'autres centrales françaises, provoquant un retard dans le redémarrage de certaines unités de production, dont le réacteur n°1 de Cattenom.

Les négociations salariales sont aussi au centre du conflit qui vient de démarrer chez le manufacturier de pneumatiques Continental de Sarreguemines. Le site est-mosellan abrite le siège social français du groupe allemand. Plus de 200 personnes ont débrayé hier soir et le piquet de grève est toujours en place ce samedi matin, à l'appel de trois syndicats (CGT, CFTC, CFDT).

On rappelle que cette journée de mobilisation interprofessionnelle a de fortes répercussions sur les rails, et notamment sur le trafic de la ligne TER Metz-Luxembourg. Conséquence de cette moitié de trains en moins sur la journée : le trafic routier et autoroutier était particulièrement dense, voire saturé, vers le Luxembourg ce mardi matin. Le mouvement est également bien suivi dans les écoles et les services d'accueil périscolaires.

Un climat social étouffant en France Raffineries bloquées, stations-essence à sec, vote du budget mouvementé, marche contre la vie chère dimanche, appel à une grève nationale mardi... La situation sociale ne cesse de se tendre en France.

Près de 150 points de rassemblement sont prévus en France, selon la CGT, qui organise cette journée avec les syndicats FO, Solidaires et FSU et les organisations de jeunesse Fidl, MNL, Unef et la Vie lycéenne.

Premier syndicat de France, la CFDT a en revanche décidé de rester à distance du mouvement, ne croyant pas en l'efficacité des manifestations interprofessionnelles pour obtenir des augmentations salariales dans les entreprises.

A Paris, la manifestation s'ébranlera à 14h00 de la place d'Italie. A Metz, un rassemblement est prévu à 14h place de la République. Même horaire à Nancy, place Dombasle.

