En annonçant qu'il changera l'alimentation de son dispositif de secours fonctionnant pour l'heure au diesel par un système à batteries, le géant américain indique qu'il envisage, à terme, de déployer cette solution à travers le monde.

Google rend son data center belge (un peu) plus vert

Jean-Michel HENNEBERT En annonçant qu'il changera l'alimentation de son dispositif de secours fonctionnant pour l'heure au diesel par un système à batteries, le géant américain indique qu'il envisage, à terme, de déployer cette solution à travers le monde.

Première mondiale à venir pour Google en Belgique. Implanté depuis 2010 à Saint-Ghislain, en province de Hainaut, le géant mondial américain annonce qu'il a choisi ce site pour entamer sa transition vers «des systèmes énergétiques sans carbone». Autrement dit, le remplacement de son système de secours fonctionnant au diesel par des batteries électriques.

Google renforce son activité en Belgique Selon la presse belge, Google envisagerait de construire un nouveau data center près de Charleroi.

Une manière pour Google de verdir l'image de ses data centers, très énergivores, «en jetant les bases d'une grande vision». Un changement, dans les faits, plutôt minimes puisque le dispositif amené à être remplacé n'était utilisé qu’exceptionnellement, à savoir lors d'une panne en alimentation électrique du site.

Classé parmi les infrastructures les plus économes de Google, en raison notamment de son utilisation de l'eau située dans le canal voisin pour son refroidissement et la présence de plus de 10.000 panneaux solaires, le site de Saint-Ghislain fait donc figure de bon élève.

Google créera un nouveau data center côté belge Le géant américain a annoncé ce lundi la construction d'un centre de gestion de données sur le site de Saint-Ghislain, près de Mons, pour un coût de 600 millions d'euros. Ce dernier devrait être opérationnel en 2021.

Aucune information quant à l'installation des nouvelles batteries n'a été fournie, mais cela pourrait coïncider avec une partie des travaux en cours pour la construction d’un quatrième data center. Annoncé en juin 2019 pour un investissement de 600 millions d'euros, ce dernier devrait être opérationnel en 2021.

A noter qu'un cinquième bâtiment devait également sortir de terre et entrer en service en 2022, portant à plus de deux milliards d'euros les investissements de Google en Belgique. A ce jour, l'implantation d'un data center sur le site de Bissen suit son cours, malgré les recours en justice déposés notamment par le Meco.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.