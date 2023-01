Frédéric, travailleur frontalier au Luxembourg, a présenté son boitier connecté permettant de sauver des vies au prestigieux CES de Las Vegas il y a quelques jours. Une sacrée reconnaissance pour un projet ambitieux.

Un projet présenté à Las Vegas

Géocoeur, une innovation mosellane créée par un frontalier

Le CES (pour Consumer Electronics Show) de Las Vegas vient de se clôturer il y a quelques jours. Pour les non-initiés, il s'agissait ni plus ni moins de la grand-messe du monde technologique. C'est là où les innovations censées révolutionner notre quotidien sont présentées. Des délégations du monde entier, composées de start-up novatrices, étaient ainsi présentes dans la capitale mondiale du jeu. Parmi celles-ci, une délégation luxembourgeoise, mais également des représentants de la région française du Grand Est.

Dans leurs rangs, une entreprise fait notamment parler d'elle depuis un certain temps. Il s'agit de la société Hekatech, originaire de Moselle. Celle-ci entend bien révolutionner la prise en charge des arrêts cardiaques, et ainsi sauver un maximum de vies grâce à un boîtier dénommé «Géocoeur».

Son fondateur, Frédéric Leybold, infirmier aux Hôpitaux Robert Schuman mais également au CGDIS, est aussi le président de l'association française de premiers répondants (AFPR), visant à constituer un maillage de personnes aptes à prodiguer les premiers secours en cas d'arrêt cardiaque. L'idée d'une invention permettant d'augmenter le taux de survie s'est donc imposée comme une évidence pour ce travailleur frontalier, fraîchement rentré du CES.

Un signal sonore et visuel pour alerter

C'est ainsi qu'en novembre 2021, le premier Géocoeur était présenté. Concrètement, ce boîtier connecté s'installe au-dessus des défibrillateurs classiques. Celui-ci est relié à un serveur, lui-même interfacé avec les services de secours. Dans les faits, si un arrêt cardiaque est signalé proche d’un défibrillateur, ce serveur déclenche les boîtiers Géocoeur les plus proches du lieu de l'arrêt cardiaque.

Le boîtier va alors émettre un message vocal d'alerte et un gyrophare va se déclencher. C'est l'alliance d'un signal à la fois visuel et sonore qui permet donc d'attirer l'attention des passants. «Ces derniers sont ainsi alertés qu'un arrêt cardiaque a lieu à proximité et peuvent apporter le défibrillateur à l'adresse indiquée en flashant le QR Code. Le délai de la première intervention, crucial lors d'un arrêt cardiaque, est alors réduit», comme l'indique le fondateur sur le site de Géocoeur.

80% des arrêts cardiaques ont lieu à la maison

Un projet digne d'intérêt public. Il faut dire qu'en moyenne, les arrêts cardiaques touchent 50.000 personnes par an en France, et le taux de survie ne dépasse pas les 7%. On le sait, afin de pallier ce déficit, de nombreux défibrillateurs sont installés dans des lieux publics. Néanmoins, les arrêts cardiaques ont lieu à domicile dans 80% des cas. Peu de témoins d'un arrêt cardiaque ont alors accès à un défibrillateur. Il a par ailleurs été constaté qu'en cas d'arrêt cardiaque, les défibrillateurs automatisés externes n'ont qu'1% de chance d'être utilisés.

C'est ainsi que des communes comme Metz et Thionville ont vu fleurir ces boîtiers connectés juste au-dessus des défibrillateurs publics déjà installés. «L'un d'entre eux a même déjà servi», se réjouit Frédéric Leybold. Au total, ce n'est pas moins d'une centaine de communes de la Moselle qui doivent, à terme, être équipées d'un tel dispositif. «Nous n'avons pas encore pu livrer la totalité des dispositifs, mais cela sera le cas en mars prochain. Ceux-ci sont financés intégralement par le régime local Alsace Moselle qui croit en notre projet depuis le début», ajoute le CEO.

Une première étape de franchie, avant de voir plus loin que les frontières du Grand Est? «Effectivement nous souhaitons pouvoir déployer Géocoeur à l'échelle nationale, avec notamment un soutien des pompiers de Paris. Nous avons également des communes situées dans d'autres départements qui ont déjà pris contact avec nous. La suite est donc prometteuse, même si j'ai tendance à rester très prudent».

Bientôt au Luxembourg?

Évidemment, Frédéric Leybold ne cache pas son envie de voir son projet se déployer à l'international et, pourquoi pas, au Luxembourg. «En tant que frontalier, je suis plus proche géographiquement de l'Allemagne, du Luxembourg et de la Belgique que du sud-ouest de la France. Néanmoins, nous devons d'abord faire nos preuves ici avant de nous installer dans d'autres pays», sourit-il.

L'homme peut en tout cas se targuer d'avoir acquis une sérieuse réputation en un temps record. Et pour cause, en mai dernier, Géocoeur remportait le premier prix au prestigieux «concours Lépine», récompensant les meilleures inventions. Une sacrée fierté pour Frédéric Leybold qui s'était imposé parmi 358 autres inventions. «C'était effectivement assez dingue, cela reste un moment très fort et très stressant aussi. C’est une belle reconnaissance et une aide pour la suite, afin de continuer à se faire connaitre», conclut-il.

