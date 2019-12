Pour le cinquième jour consécutif, la circulation des trains entre France et Luxembourg sera fortement perturbée ce 9 décembre. Voire aussi les prochains jours...

Galère en vue, lundi, pour les adeptes du TER

Patrick JACQUEMOT Pour le cinquième jour consécutif, la circulation des trains entre France et Luxembourg sera fortement perturbée ce 9 décembre. Voire aussi les prochains jours...

Et de cinq. Lundi, mouvement de grève national et interprofessionnel oblige, les usagers des TER français vont devoir à nouveau prendre leur mal en patience pour la cinquième fois. Sur les rails, à peine cinq Trains express régionaux sont annoncés dans le sens Moselle-Luxembourg, en matinée. Pour 12.000 navetteurs, il risque d'y avoir bousculade sur les quais.

Pour le soir, là encore, un service réduit attend les voyageurs en ce premier jour de semaine. Seuls six TER sont annoncés au départ de la gare de Luxembourg vers la Moselle, en après-midi et soirée. Les habitués de la ligne Longwy-Rodange-Luxembourg seront, eux, les plus chanceux puisque le service ne connaîtra à nouveau aucune perturbation.

Au total, sur la ligne Nancy-Metz-Luxembourg, 34 trains seront assurés en journée. Mais aucun autre TER ne circulera sur le reste du territoire lorrain. La SNCF affrétera près de 108 cars pour assurer la desserte de certaines lignes régionales avec un accès non garanti et un nombre de places limité.

La situation s'annonce tellement chaotique en ce 9 décembre que la SNCF conseille à ses clients "l’utilisation de modes alternatifs (...) Les conditions de transport dans les gares et trains seront très compliquées".

Et que les abonnés des liaisons quotidiennes en train depuis la Moselle vers le Grand-Duché n'oublient pas: à compter du 15 décembre, ce sont non seulement les nouveaux horaires d'hiver qui s'appliqueront mais surtout les restrictions de navettes directes vers le Luxembourg qui s'appliqueront. Avec la contrainte pour nombre de voyageurs de descendre de wagon pour reprendre une autre navette depuis Thionville.

🎙️ #InfoTrafic #GrèveNationaleInterprofessionnelle



Le programme des circulations de demain (09.12.2019) pour les lignes de la @regiongrandest est disponible à cette adresse :



👉 https://t.co/i7cuYg2F5n



ℹ️ + d'infos sur l’Assistant SNCF et le site TER Grand Est ▶️ — TER Grand Est (@TERGrandEst) December 8, 2019