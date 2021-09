Présent ce jeudi matin devant la cour d'appel de Nancy, l'homme d'affaires luxembourgeois a obtenu un nouveau sursis suite à la demande des Etats-Unis de le juger sur leur territoire. La possibilité de le placer sous bracelet électronique est à l'étude.

Ancien agent du SREL

Frank Schneider pas encore prêt à être extradé

Jean-Michel HENNEBERT Présent ce jeudi matin devant la cour d'appel de Nancy, l'homme d'affaires luxembourgeois a obtenu un nouveau sursis suite à la demande des Etats-Unis de le juger sur leur territoire. La possibilité de le placer sous bracelet électronique est à l'étude.

Le feuilleton judiciaire autour de Frank Schneider se poursuit. Alors que l'ancien agent du SREL reconverti dans l'intelligence économique devait être fixé sur son sort ce jeudi, cinq mois après son interpellation à son domicile français, la cour d'appel de Nancy retarde une nouvelle fois son jugement. Et ce, en raison des deux procédures soumises par Me Marsigny, avocat parisien de l'homme d'affaires luxembourgeois.

A savoir d'un côté l'analyse d'un mémoire d'une centaine de pages produit par la défense destiné à contrecarrer la demande d'extradition formulée par la justice américaine. Et de l'autre la demande de libération du quinquagénaire, suspecté par la justice américaine de fraude et de blanchiment d'argent dans le cadre de l'affaire OneCoin, escroquerie dont l'ampleur s'élèverait au moins à 3,5 milliards d'euros et qui aurait fait des milliers de victimes. Pour cela, il encourt une peine maximale de 40 années d'emprisonnement.

Au cours de l'audience qui s'est tenue ce jeudi matin à Nancy, les juges de la cour d'appel ont annoncé qu'ils reportaient leur décision quant à l'extradition du Luxembourgeois au 18 novembre prochain. Même horizon en ce qui concerne la décision autour d'une remise en liberté accompagnée de la mise en place d'un bracelet électronique. Demandée par la défense, cette option fera l'objet d'une enquête de faisabilité de la part du service pénitentiaire d'insertion et de probation.

