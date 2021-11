A ceux qui gardaient espoir de voir la liaison ferrée rouvrir entre le nord de la Meurthe-et-Moselle, le Sud du Luxembourg et le nord mosellan, le ministre de la Mobilité apporte un démenti tranchant.

Transports transfrontaliers

François Bausch enterre la ligne Longwy-Belval-Thionville

Patrick JACQUEMOT A ceux qui gardaient espoir de voir la liaison ferrée rouvrir entre le nord de la Meurthe-et-Moselle, le Sud du Luxembourg et le nord mosellan, le ministre de la Mobilité apporte un démenti tranchant.

On ne peut pas tout avoir. Ainsi, le Grand-Duché a-t-il déjà signifié à la France qu'il l'aiderait à financer le centre de maintenance pour rames ferroviaires qui doit ouvrir du côté de Metz. Un geste de 45 millions d'euros, à ajouter à divers cofinancements en matière de transports publics servant les intérêts lorrains autant que luxembourgeois. Et s'il s'est engagé à encourager d'autres investissements permettant de renforcer le cadencement des trains sur le sillon mosellan, entre Nancy et Luxembourg, pas question de relancer le trafic sur l'axe Thionville-Belval-Longwy. Un axe qui n'est plus emprunté depuis 2016.

Ce choix, François Bausch (Déi Gréng) s'en est expliqué mercredi. Dans une réponse parlementaire au député Georges Mischo (CSV), le ministre de la Mobilité écrit que pareille «revitalisation» ne figure pas à l'ordre du jour. L'argument ayant entraîné la fermeture de cette ligne Ouest-Est faisant halte dans la ''capitale des Terres rouges'' (trop faible fréquentation) reste ainsi valable aujourd'hui encore. Et cela même si le nombre de frontaliers originaires de France ne cesse de croître (112.000 désormais) tout comme les perspectives d'emplois et de logements au Sud du Luxembourg.

Et quitte à être complet sur la question, le ministre écologiste ajoute dans son courrier que «la réalisation d'une ligne de bus à haut niveau de service entre Thionville et Esch-sur-Alzette n'est pas étudiée». Fermez le ban sur la question.

Pour mémoire, le Luxembourg dépense déjà de l'ordre de 14 millions d'euros chaque année pour assurer les lignes bus RGTR transfrontalières depuis ou vers la Lorraine. Un effort qui ne cesse de prendre de l'envergure.

Concrètement, depuis 2019, l'offre de cars a été augmentée de 40% (+180 rotations par jour ouvrable) à destination de la France. Un même élan étant constaté vers l'Allemagne (+ 60%, avec +200 courses par jour ouvrable) ou encore plus sensiblement vers la Belgique où rien n'existait auparavant (+130 courses par jour ouvrable désormais).

Le pépin du jour Ce mercredi matin, un simple passage à niveau défaillant aura causé bien des ennuis aux passagers des TER Nancy-Metz-Luxembourg. Dès 5h30 en plein rush matinal, les suppressions totales ou partielles de circulation ont débuté. 21 trains ont tout simplement disparu des tableaux d'affichage, tandis que onze autres ont vu leur gare d'arrivée modifiée (avec des retards dépassant parfois 1h15!).

Une situation qui s'est prolongée jusqu'à la mi-journée. Le temps pour les personnels SNCF de vérifier l'équipement en cause, et quatre autres intersections rail-route.

Dans sa réponse au parlementaire, également bourgmestre d'Esch, le ministre de la Mobilité rassure par contre sur la bonne poursuite de l'étude concernant le remplacement de la navette ferroviaire entre Audun-le-Tiche et Esch. Et cela non seulement par la réalisation d'une piste cyclable, mais aussi l'ouverture d'un corridor de priorisation pour bus permettant de garantir des allers-retours rapides entre les deux communes voisines.

Cette liaison irait «au moins» jusqu'à l'actuelle gare audunoise. Mais déjà à plusieurs reprises François Bausch a fait état de son intention de prolonger cette ligne vers le Pays-haut lorrain. Histoire d'aller chercher au plus près des travailleurs frontaliers qui pourraient ainsi délaisser leur voiture pour se rendre au Luxembourg.

