L'attaque d'un fourgon de transport de fonds a fait deux blessés, dont un grave, vendredi matin à Sarrelouis. Les auteurs sont en fuite, ils auraient pris la direction de la Moselle voisine.

L'attaque a fait deux blessés

Fourgon blindé attaqué à Sarrelouis: recherches en Moselle

(Avec DPA et AFP) - Des coups de feu, un fourgon blindé brûlé et deux blessés : des inconnus ont commis vendredi à Sarrelouis, en Sarre, à quelques kilomètres de la frontière avec la Moselle, un braquage spectaculaire d'un fourgon blindé. L'attaque a eu lieu vers 8h30 dans le quartier de Lisdorf. Un occupant du véhicule de transport de fonds et un policier ont été blessés - le premier gravement -, a annoncé vendredi un porte-parole de la police de Sarrebruck.

Les malfaiteurs ont pris la fuite en direction de la frontière française. Les enquêteurs recherchent ces individus en collaboration avec les autorités françaises. Il n'était pas clair, dans un premier temps, si ces derniers avaient emporté de l'argent, ni si l'incendie de la camionnette avait été provoqué par une explosion. D'autres voitures ont également été endommagées.

Le fourgon visé avec «une kalachnikov»

Le porte-parole de la police de Sarrebruck a confirmé qu'un échange de coups de feu a eu lieu au cours de l'attaque. Des douilles vides ont été retrouvées sur place, sans que l'on sache pour l'instant si les coups ont été tirés par la police, les criminels ou le service de sécurité. La police n'a pas non plus donné d'indications sur la cause des blessures de l'agent de sécurité et du policier. Une équipe d'intervention spéciale (SEK) a été déployée. Un drone a pris des photos de la scène de crime.



Selon un témoignage recueilli par la quotidien allemand Bild, «un homme masqué a bloqué les roues du fourgon avec des cales. Un autre a visé la cabine de conduite avec une kalachnikov».



Un véhicule similaire incendié à Boulay

Le Républicain Lorrain, quant à lui, fait savoir qu'un plan de recherche a été mis en place dans tout le département de la Moselle. Des unités de gendarmes se sont positionnés à des endroits stratégiques, notamment aux points de passage entre Sarre et Moselle.

Mais, toutjours selon le quotidien régional, les auteurs auraient tout de même réussi à passer la frontière. «Un véhicule correspondant aux signalements donnés par la police allemande a été incendié ce matin sur la zone artisanale de Boulay, écrit le Républicain Lorrain. Les auteurs en fuite pourraient avoir changé de voiture et ne seraient plus dans le secteur». Les recherches se poursuivent.