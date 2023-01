Les importants moyens déployés par les policiers pour retrouver la jeune mère de famille luxembourgeoise n'ont abouti à rien. La garde à vue du mari a été interrompue mercredi soir, fautes de preuves matérielles.

Disparition de Lucia Alexandroae

Fin des fouilles à Sterpenich, le mari relaxé

Mélodie MOUZON Les importants moyens déployés par les policiers pour retrouver la jeune mère de famille luxembourgeoise n'ont abouti à rien. La garde à vue du mari a été interrompue mercredi soir, fautes de preuves matérielles.

Où est passée Lucia Alexandroae? Au fil des jours et des semaines qui passent, le mystère s'épaissit. Mardi matin, les habitants du village frontalier belge de Sterpenich (Arlon) ont vu débarquer à la rue du Duché un important dispositif policier, des chiens pisteurs et des membres de la protection civile, venus avec une pelleteuse.

Des recherches et des fouilles ont eu lieu toute la journée, notamment dans le jardin à l'arrière de l'habitation familiale, mais les efforts sont restés vains. Toujours aucune trace de la jeune mère de famille luxembourgeoise, d'origine roumaine, qui a été vue pour la dernière le 6 décembre dernier au Designer Outlet Luxembourg à Messancy, à quelques kilomètres de la frontière luxembourgeoise.

Les enquêteurs ont également sondé le domicile de la disparue, où elle vit avec son mari et sa petite fille de deux ans et demi. Cette perquisition n'a pas permis non plus de faire avancer l'enquête.

La rue du Duché à Sterpenich a été bouclée mardi pour procéder aux fouilles. Photo: La Meuse Luxembourg/Sudinfo

Le mari de la jeune femme a été entretemps interpellé et emmené pour une audition. Il a longuement été entendu par les enquêteurs. Mercredi soir, il a finalement été relaxé, «faute de preuves matérielles», souligne son avocat Me Renaud Crasset, interrogé par nos confrères belges de La Meuse Luxembourg. Les enquêteurs avaient visiblement de nombreuses questions à poser à cet homme dont il semblerait que Lucia Alexandroae voulait divorcer. Elle avait entamé des démarches en ce sens l'automne dernier.

Le parquet de la province de Luxembourg se refuse toujours à l'heure actuelle à faire le moindre commentaire sur l'affaire, le temps que les devoirs d'enquête en cours de réalisation soient terminés et «pour assurer la sérénité du travail des enquêteurs et dans l’intérêt de l’instruction», a expliqué la magistrate de presse à nos confrères.

Qu'est-il donc arrivé à la mère de famille employée chez Eurostat-Sogetti au Luxembourg? L'enquête n'a pas encore permis de faire toute la lumière sur l'affaire. Les recherches, qui ont lieu depuis décembre en Belgique, au Luxembourg mais aussi en Roumanie, vont donc se poursuivre.

