Après trois semaines rythmées par les bus de substitution entre Bettembourg et Luxembourg-Ville, ce lundi 8 août marque la deuxième phase des perturbations liées aux travaux estivaux.

Barrage à Bettembourg

Fin des bus de substitution, place aux changements de train

Après trois semaines rythmées par les bus de substitution entre Bettembourg et Luxembourg-Ville, ce lundi 8 août marque la deuxième phase des perturbations liées aux travaux estivaux.

Depuis le lundi 16 juillet, tous les trains des lignes ferroviaires régionales L60 (Rodange-Luxembourg) et L90 (Nancy-Metz-Luxembourg) avaient pour origine ou destination la gare de Bettembourg. En raison de travaux estivaux menés sur le tronçon Bettembourg-Luxembourg, un barrage a, en effet, été mis en place. Conséquence: ces trois dernières semaines, les usagers des trains de ces lignes ont dû emprunter soit des bus de substitution, soit les lignes régulières du réseau RGTR.

Bettembourg, «terminus tout le monde descend!» Les travaux de modernisation et d'extension de la gare de Luxembourg ont débuté ce lundi. Tout comme la galère de plusieurs milliers de frontaliers contraints de descendre de leur TER plus tôt que d'ordinaire.

Cette phase s'achève ce dimanche soir, pour laisser la place à une nouvelle à partir de ce lundi 8 août. Les plus chanceux sont les voyageurs de la ligne L60 Rodange-Luxembourg: le trafic y reprend jusqu'à la gare centrale, avec des horaires adaptés et des arrêts possibles à Berchem ou Howald selon les trains empruntés.

Des perturbations jusqu'en novembre

Néanmoins, les rames de la ligne L60 vont voir affluer un nombre conséquent de voyageurs sur le tronçon entre Bettembourg et Luxembourg. En effet, les trains de la ligne Nancy-Metz-Luxembourg, eux, continuent à avoir pour origine la gare de Bettembourg. Les usagers du sillon lorrain doivent donc changer de train (et de quai et de voie) et emprunter ceux de la ligne L60 pour effectuer le trajet entre Bettembourg et la gare centrale, ou inversement.



Toujours des bus de substitution pour les voyageurs TGV Si le trafic d'une partie des trains régionaux reprend sur le tronçon Bettembourg-Luxembourg, des bus de substitution restent en place pour les voyageurs des TGV. En effet, ces derniers ont pour origine ou destination Metz ou Thionville jusqu'au 28 août, avec des navettes prévues entre ces deux villes et la gare centrale de Luxembourg.

Cette deuxième phase va durer cinq semaines, jusqu'au week-end des 10 et 11 septembre. C'est à cette date qu'auraient dû se terminer les travaux initialement. Malheureusement, ils ont pris du retard: le chantier de modernisation et d'extension de la partie sud de la gare de la capitale va se prolonger... jusqu'au 20 novembre.

À partir du lundi 12 septembre, donc, et pendant un peu plus de deux mois, des horaires adaptés seront mis en place par les CFL, en collaboration avec la SNCF, pour ainsi réduire le nombre de trains impactés par les travaux, et favoriser les rames circulant en heures de pointe.

Trafic normal uniquement aux heures de pointe

Concrètement, du 12 septembre au 29 octobre puis du 7 au 20 novembre, aucun changement n'est à prévoir du côté des TER avant 9h et après 16h, le trafic sera normal. En revanche, entre 9h et 16h, l'ensemble des trains du sillon lorrain (L90) auront Bettembourg comme gare d'origine ou de destination, obligeant encore les usagers à compléter leur voyage avec un train de la ligne L60.

Les bus de substitution, ce n'est pas fini : ils seront de retour lors des vacances de la Toussaint. Photo: Pascal Mittelberger

Enfin, histoire de se rappeler aux doux souvenirs de ces trois dernières semaines, il est à noter que durant les vacances de la Toussaint, du 29 octobre au 6 novembre, le trafic ferroviaire sera, à nouveau, totalement interrompu entre Bettembourg et Luxembourg. Ce sera donc le retour des bus de substitution pour cette semaine de congés scolaires, avec un arrêt d'ores et déjà prévu à Howald.

D'autres perturbations en cours Sur la ligne Namur-Luxembourg : en raison de travaux menés par Infrabel, le gestionnaire du réseau ferroviaire en Belgique, le trafic est entièrement interrompu depuis ce vendredi 5 août au soir, jusqu'au lundi 29 août au matin. Il y a différentes phases de travaux, et en raison de travaux menés par Infrabel, le gestionnaire du réseau ferroviaire en Belgique, le trafic est entièrement interrompu depuis ce vendredi 5 août au soir, jusqu'au lundi 29 août au matin. Il y a différentes phases de travaux, et le détail des perturbations et des bus de substitution mis en place est à retrouver dans notre article paru le 3 août (lien ici).

• Entre Longwy et Rodange : en raison de travaux des CFL, des bus de substitution sont mis en place du 8 août au 10 septembre. Entre le 20 août et le 4 septembre, c'est même jusqu'à Pétange que les usagers de la gare de Longwy devront se rendre en bus.

