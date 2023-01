Débuté le 11 décembre, un mouvement social local a entraîné de nombreuses suppressions de trains sur le sillon lorrain. S'il a pris fin ce lundi 16 janvier, la circulation est toujours perturbée sur la ligne.

Fin de la grève mais pas des travaux sur la ligne TER

Pour la première fois depuis un peu plus d'un mois, les usagers de la ligne Nancy-Metz-Luxembourg n'ont pas eu à consulter la page «Infos grèves» du réseau TER Grand Est. Le mouvement social local qui affectait la circulation des trains de la ligne, et de nombreuses autres lignes en Lorraine, a pris fin ce lundi 16 janvier.

Si cette grève avait débuté par un lundi noir, avec des suppressions en nombre, elle avait ensuite eu un impact plus modéré sur les circulations. Au cœur des doléances des grévistes: l'inadaptation entre le plan de transport, revu à la hausse, et l'effectif des agents. Le syndicat SUD-Rail, à l'origine du mouvement social, demandait ainsi une baisse du nombre de trains assortie à une meilleure répartition lors des heures de pointe.

Lors de l'assemblée générale du vendredi 13 janvier, les syndicalistes semblent donc être tombés d'accord avec la direction de la compagnie ferroviaire. Ce lundi, Franck Decamps, représentant syndical SUD-Rail, confie à nos confrères de Paperjam que le mouvement social est suspendu pour une durée d'un mois. Un mois pendant lequel la SNCF aura pour mission de travailler sur «un plan de transport fiable» dans le but d'améliorer les conditions de travail de ses agents.

Des «perturbations importantes» jeudi

À la fin de cette grève se substituent de nouveaux horaires. Ces derniers entrent en vigueur ce mardi 17 janvier, et sont valables jusqu'au 26 mars. Au menu, des trains qui quittent encore un peu plus tôt les différentes gares mosellanes de la ligne, afin de procéder à un ralentissement nécessaire juste avant la frontière luxembourgeoise, en raison des travaux de renouvellement de voies entre Thionville et Zouffgen. En soirée, des bus se substituent par ailleurs à certains trains.

Mais le répit s'annonce être de courte durée pour les frontaliers. Le milieu de semaine s'annonce en effet compliqué, en raison de l'appel intersyndical à la grève nationale contre la réforme des retraites. Un mouvement social qui risque d'affecter de nombreux secteurs, à l'image des raffineries et des transports publics. «Nous allons au devant de perturbations très importantes à partir de mercredi 18 janvier, 19h, au vendredi 20 janvier, 8h, suite aux mouvements sociaux nationaux», a laissé entendre le directeur des lignes lorraines, Régis Godderidge, sur Twitter.

Les usagers de la ligne Nancy-Metz-Luxembourg, mais également ceux de l'ensemble des lignes du réseau TER Grand Est, vont néanmoins pouvoir se consoler avec une bonne nouvelle. Consciente des différents problèmes rencontrés sur de nombreuses lignes, la région Grand Est a annoncé, par la voix de son nouveau président, Franck Leroy, une réduction de 50% du montant des abonnements. Ce geste commercial, pratiqué par la SNCF, s'appliquera dès février, et ce, pour une durée de trois mois.

