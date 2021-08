Masque de rigueur pour les fans des Grenats

S'ils ne seront pas limités en nombre, les supporters du FC Metz et du Stade de Reims devront couvrir leur bouche et leur nez dimanche, lors de la troisième rencontre de Ligue 1. Une mesure préventive alors que le taux d'incidence dans la métropole inquiète les autorités.

Marie DEDEBAN S'ils ne seront pas limités en nombre, les supporters du FC Metz et du Stade de Reims devront couvrir leur bouche et leur nez dimanche, lors de la troisième rencontre de Ligue 1. Une mesure préventive alors que le taux d'incidence dans la métropole inquiète les autorités.

En plus des banderoles, de leur plus beau maillot et de leur pass sanitaire, les supporters du FC Metz et du Stade de Reims devront sortir le masque dimanche. La préfecture de la Moselle a en effet rendu son port obligatoire au Stade Saint-Symphorien et alentours «lors des rencontres de la ligue 1 de football».

De l'avenue Joffre au rond-point Kennedy, en passant par la rue Victor Hegly, il sera interdit de sortir à visage découvert. L'objectif: éviter la formation de clusters. «Plus de 15.000 personnes étaient présentes dans le stade lors du premier match, le 6 août, ce qui facilite la propagation du virus», note Loïcia Lepage. Si «aucun cluster» n'a été identifié à l'issue de cette rencontre selon la responsable de la communication préfectorale, l'heure est à la prudence. «Ce jeudi l'ARS indique un taux d'incidence de 214 pour 100.000 habitants sur Metz métropole», souligne-t-elle.

Face à ces chiffres supérieurs au seuil d'alerte fixé à 200, les autorités mosellanes ont décidé de prendre les devants. «La proximité et le nombre de supporters fait que la distanciation sociale ne peut pas être appliquée», détaille Loïcia Lepage. Pour ne pas gâcher la fête, la préfecture a donc préféré éviter d'instaurer une jauge maximale dans le stade, tout en suivant les recommandations de plusieurs médecins.

Jugeant le pass sanitaire «insuffisant», le Dr Agnès Giannotti a notamment plaidé sur RMC pour que le masque soit obligatoire aux alentours des stades les jours de match. «Plus vous avez de gens réunis, plus vous avez de risques que certains soient porteurs du covid sans le savoir», prévient-elle. Début juillet, le virus s'était ainsi répandu parmi les spectateurs de l'Euro, créant plusieurs clusters dont un dans les Vosges.

De l'autre côté de la frontière, c'est avec une jauge limitée que le Luxembourg entend éviter la propagation du virus. Pour la première rencontre officielle depuis son inauguration, l'accès au Stade de Luxembourg sera en effet limité à 1.500 spectateurs. Pour voir les D'Roud Léiwen affronter l'Azerbaïdjan, les fans n'auront cependant pas à porter le masque: seul un QR CovidCheck sera obligatoire. Une mesure également appliquée dans les stades belges depuis le 13 août.

Rues concernées par le port du masque lors des matchs de Ligue 1 pour la limite OUEST : la rue des bateliers entre l’A31 et l’intersection avec la rue du canal (Montigny-lès-Metz)

la rue des bateliers entre l’A31 et l’intersection avec la rue du canal (Montigny-lès-Metz) pour la limite NORD : à hauteur de la rue des Bateliers (Montigny-lès-Metz) jusqu’à l’avenue Joffre (Metz – sortie 31 – Metz centre)

à hauteur de la rue des Bateliers (Montigny-lès-Metz) jusqu’à l’avenue Joffre (Metz – sortie 31 – Metz centre) pour la limite SUD : rue du canal de l’intersection avec la rue du couvent à Montigny-lès-Metz jusqu’au rond point Kennedy à Metz

: rue du canal de l’intersection avec la rue du couvent à Montigny-lès-Metz jusqu’au rond point Kennedy à Metz la rue Victor Hegly (Metz) dans sa totalité

(Metz) dans sa totalité pour la limite EST : avenue Joffre à Metz – sortie 31 Metz centre, jusqu’à l’intersection avec la rue Victor Hegly.

