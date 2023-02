La ville de Fameck a décidé de déprogrammer une pièce coécrite par l'humoriste Pierre Palmade après l'accident qu'il a provoqué sous l'emprise de la cocaïne et l'enquête sur la détention d'images pédopornographiques le visant.

Fameck déprogramme une pièce de Pierre Palmade

(Ch.M avec AFP) Ceux qui comptaient assister, le 10 mars à Fameck, à la représentation de la pièce «Ils s'aiment!» seront déçus. Michel Liebgott, maire de la commune depuis 1989, a annoncé sa déprogrammation. Et ce, précise-t-il «à l'unanimité du bureau municipal». La pièce, écrite en 1996 avec Muriel Robin, devait être joué par une troupe parisienne dans la salle municipale Victor Hugo de cette ville d'environ 15.000 habitants.

Pierre Palmade «a honte», la famille «insensible» à ses excuses Pierre Palmade a «honte» et est prêt à assumer «les conséquences de ses actes» après l'accident de la route qu'il a provoqué, faisant trois blessés graves dans une famille qui espère que «la notoriété» de l'humoriste n'influera pas sur l'enquête.

Michel Liebgott estime que les «évolutions» de l'affaire ont entraîné cette décision: «Je suis dans une ville où il y a une zone urbaine sensible, on ne peut pas prôner d'un côté la lutte contre les stupéfiants (...) et dans le même temps ne pas se soucier (du fait) qu'un artiste (en) utilise, avec les conséquences que ça peut avoir.» L'enquête pour détention d'images pédopornographiques visant l'humoriste a sans doute conforté la municipalité dans ce choix. La pièce a été remplacée par un autre spectacle qui sera joué par la même troupe.

Enquête pour détention d'images pédopornographiques

Rappelons que Pierre Palmade (54 ans) a été mis en examen à Melun pour homicide et blessures involontaires après le grave accident de la route qu'il a provoqué le 10 février en Seine-et-Marne, sous l'emprise de la cocaïne. La collision a fait trois blessés graves au sein d'une même famille: un homme, son fils de six ans et sa belle-soeur enceinte, qui a perdu son bébé.



Parallèlement, il est aussi visé par une enquête pour détention d'images à caractère pédopornographique.

