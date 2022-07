Face à la vague de chaleur qui traverse la région, l'usage de l'eau dans le sillon mosellan sera strictement limité. Le préfet appelle au bon sens de la population.

Des restrictions mises en place

Face à la sécheresse, la Moselle limite son usage de l'eau

Le constat est le même, tant au niveau français que luxembourgeois: les fortes chaleurs observées ces derniers jours, associées à un déficit pluviométrique depuis plus de sept mois, ont entraîné une baisse générale des débits des cours d’eau.

Côté français, cette hausse des températures a eu un impact particulièrement fort sur la Moselle, l’Orne, la Seille et la Nied. «Cette situation a des incidences directes sur l’état de la ressource en eau», avoue la préfecture de la Moselle dans un communiqué. Par ailleurs, Météo France, tout comme MétéoLux, annonce une nouvelle vague de chaleur et l’absence de pluies significatives dans les dix jours à venir. «La situation est donc susceptible de s’aggraver», poursuit la préfecture.

Si l’alimentation en eau des territoires n’est pas menacée, des cours d’eau asséchés sont toutefois observés sur le territoire du sillon mosellan. Pour cette raison, Laurent Touvet, préfet de la Moselle, a décidé de mesures de limitation des usages de l’eau, au niveau «alerte», sur les zones de gestion suivantes: Moselle aval, Orne, Nied et Seille, Moselle amont et Meurthe. «Le reste du département reste par ailleurs en situation de vigilance».

Une logique de solidarité

Ainsi, dans une logique de solidarité, tous les usagers de l'eau (particuliers, collectivités, exploitants agricoles, industriels) sont soumis à des restrictions particulières et graduées.

L'arrosage des pelouses et des massifs fleuris, de même que l'arrosage des terrains de sports (sauf terrains de compétition et d'entraînement au niveau national) est interdit de 11h à 18h. De même, le lavage des véhicules est désormais interdit à titre privé à domicile, celui-ci reste toutefois autorisé dans les stations professionnelles équipées d'un dispositif de recyclage de l'eau.

Le lavage des voiries, des trottoirs, des terrasses, façades et toitures est également interdit. «Sauf s'il est réalisé par une collectivité ou une entreprise de nettoyage professionnelle», précise la préfecture. Toujours à l'attention des particuliers: l'arrosage des jardins et autres potagers, y compris les jardins familiaux, est interdit en journée, de 11h à 18h. Cette dernière mesure s'applique également à l'arrosage automatique.

Pas de remplissage des piscines

En ce qui concerne l'arrosage des espaces verts publics ou privés, sachez que celui-ci est désormais proscrit de 11h à 18h, avec toutefois une exception pour les arbres et arbustes plantés en pleine terre depuis moins d'un an. Enfin, en ce qui concerne le remplissage de piscines privées et les bains à remous, celui-ci est banni, sauf remise à niveau et premier remplissage si le chantier est en cours ou lorsque celui-ci est indispensable à la finalisation de l'installation.

D'autres mesures ont également été prises en ce qui concerne l'arrosage des golfs, l'irrigation agricole, le secteur industriel, la navigation fluviale ou encore l'hydroélectricité avec l'arrêt des centrales concernées.

La préfecture de la Moselle annonce que ces mesures seront d'application jusqu'au 18 août prochain, au moins. «Des contrôles seront effectués par l'office français de la biodiversité et les services de l'Etat. Les contrevenants s’exposent à des amendes de 1.500 euros jusqu'à 3.000 euros pour les récidivistes», annonce-t-elle. «Compte tenu de l'état de sécheresse de la végétation, du risque d'incendie et dans le contexte de la fête nationale, le préfet recommande la plus grande prudence dans l'usage des feux d'artifice. Pour cette même raison, les travaux forestiers devront être privilégiés en matinée ou reportés. Il est recommandé de limiter l'accès aux massifs forestiers, d'éviter les activités liées à la récolte de bois et les manifestations en milieu forestier.»

