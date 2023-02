Pour le début des vacances scolaires au Luxembourg comme en Lorraine, quelques animations et activités permettront aux enfants de s'amuser.

Expo, carnaval et jeux pour enfants au menu du week-end

Pascal MITTELBERGER Pour le début des vacances scolaires au Luxembourg comme en Lorraine, quelques animations et activités permettront aux enfants de s'amuser.

Au Luxembourg

• C'est une manifestation canine réputée dans toute la Grande Région: l'International Agility Lux Wintercup se conclut ce week-end à Bettembourg. Plus d'une centaine de chiens, de différentes races, sont en compétition sur des parcours jalonnés d'obstacles, pour tester leur agilité et leur obéissance. Pour découvrir la discipline, rendez-vous samedi et dimanche de 9h à 17h au hall Agility de Bettembourg.

• Une belle exposition vient de démarrer au Cercle Cité à Luxembourg. Elle est consacrée au cinéaste David Lynch, artiste touche-à-tout. Ainsi, depuis ce vendredi 10 février jusqu'au 16 avril, on peut découvrir ses photographies, à travers les séries Small Stories ou Heads. Le tout accompagné de projections de ses premiers courts-métrages. Tous les détails de l'exposition sont à retrouver sur le site Internet du Cercle Cité.

• Après deux mois de trêve hivernale, c'est l'heure de la reprise en BGL Ligue ce dimanche. A l'occasion de la 16e journée du championnat national de football, le mano a mano entre Dudelange et Hesperange reprend. Le F91, leader, reçoit le 3e, le Progrès Niederkorn. Le Swift, un petit point derrière le F91 au classement, reçoit Hostert.

En France

• Comme au Luxembourg, c'est le début des vacances scolaires dans l'académie Nancy-Metz. Et pour occuper les enfants, le parc des expositions de Metz se transforme en parc d'attractions à partir de ce samedi 11 février jusqu'au mardi 21. Sur 6.500m2, 25 activités ludiques sont proposées: des parcours de jeux, des châteaux gonflables, des structures en bois, un trampoline, une tyrolienne, des toboggans. Tarifs: 9 euros par enfant (gratuit pour les moins de 3 ans), 7,50 euros par adulte. Tous les renseignements pratiques sont à retrouver ici.

• Ce dimanche 12 février, de 10h à 18h, la salle Le Diapason à Uckange abrite le salon Au cœur du livre et de la BD. Une journée dédiée à la littérature: tous les genres seront représentés, avec 80 auteurs en dédicace et, notamment des animations autour de Harry Potter. L'entrée est libre.

• Si l'envie vous prend d'aller en Moselle-Est, un événement incontournable des festivités de carnaval a lieu ce dimanche. La Cavalcade de Sarreguemines fait son grand retour dans les rues du centre-ville après trois ans d'absence. Des dizaines de groupes défileront à pied et sur des chars dans une ambiance de folie. Des milliers de spectateurs sont attendus le long du parcours. Top départ à 15h !

En Belgique

• Envie de passer un bon moment en testant votre culture musicale. Alors direction Arlon, pour une soirée blind test organisée par le Ladies Circle et orchestrée par Pascal Michel. Cela démarre à 19h30, l'entrée est fixée à 10 euros par personne avec une boisson comprise et on peut composer son équipe jusqu'à huit personnes.

• Toujours à Arlon, la salle de concert L'Entrepôt propose une soirée teintée de jazz et de rap avec le groupe français Ultra Light Blazer. En première partie, le public pourra apprécier le son électro des Belges de Fokkop.Era. Tarif unique: 15,70 euros.



En Allemagne

• Parmi les multitudes animations de carnaval en proche Allemagne, on retiendra la cavalcade de Rodershausen, à la frontière avec le Luxembourg, qui s'élancera à 14h11 dans les rues du village.

