Lissandro Formica, 13 ans, va représenter la France au concours de l'Eurovision Junior le 11 décembre. L'adolescent est originaire de Théding, en Moselle, et s'est révélé dans l'émission The Voice Kids il y a deux ans.

Lissandro a déjà participé à The Voice Kids

Eurovision Junior: un jeune Mosellan représentera la France

(AFP et pam) - Oh maman!, titre à l'inspiration rockabilly interprété par un ado de 13 ans, Lissandro, est la chanson qui représentera la France lors de l'Eurovision Junior le 11 décembre, a annoncé vendredi France Télévisions.

Cette chanson a été coécrite par Barbara Pravi, qui avait terminé deuxième de l'Eurovision classique en 2021 avec «Voilà».

Lissandro Formica est originaire de Théding, un village situé près de Forbach en Moselle. Ses influences vont du rock à l'ancienne à la pop R'n'B colorée actuelle. Son visage juvénile et sa voix sont déjà connus des téléspectateurs: en 2020, il a participé à la saison 7 de l'émission «The Voice Kids», sur TF1. Membre de l'équipe de la chanteuse Jenifer, il avait atteint la finale.

Concours à Erevan, en Arménie

Sa chanson Oh maman! est «un mélange délicieux entre Bruno Mars et Elvis qui va faire groover l'Europe», a commenté Alexandra Redde-Amiel, chef de la délégation française à l'Eurovision et directrice des variétés de France Télévisions, dans un communiqué.

La version enfants du concours de chansons aura lieu à Erevan, après la victoire l'an dernier de l'Arménie avec la jeune Maléna (14 ans).

La France, qui organisait le concours et était représentée par Enzo (13 ans) et sa chanson «Tic Tac», avait fini troisième, après la victoire de Valentina en 2020.

Seize pays en lice

L'Eurovision Junior, dont ce sera la 20e édition, est réservé aux 9-14 ans. Contrairement à l'Eurovision des adultes, on peut voter pour son propre pays. Le vainqueur est déterminé pour moitié selon les votes du public et pour moitié selon les votes des jurys nationaux.

Le public pourra voter sur le site junioreurovision.tv, dès le vendredi 9 décembre.

Cette année, 16 pays participent: Albanie, Arménie, Espagne, France, Géorgie, Irlande, Italie, Kazakhstan, Macédoine du nord, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Royaume-Uni, Serbie et Ukraine.