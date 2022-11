Rencontres de proximité, réunions publiques, visites et ateliers vont rythmer une nouvelle période de concertation sur le secteur nord du projet A31bis. Comme les précédentes, cette dernière s'annonce animée.

Grande Région 7 min.

Mobilité frontalière

Et c'est reparti pour une concertation autour de l'A31bis

Laura BANNIER Rencontres de proximité, réunions publiques, visites et ateliers vont rythmer une nouvelle période de concertation sur le secteur nord du projet A31bis. Comme les précédentes, cette dernière s'annonce animée.

Onze semaines. Du 21 novembre au 3 février, les Mosellans auront onze semaines pour poser leurs questions et donner leur avis sur le secteur nord du projet A31bis. Si cet aménagement autoroutier a déjà cristallisé de nombreuses oppositions au fil des discussions, ces nouveaux échanges ne visent pas à le remettre en question.

«Cette autoroute A31bis, ça va être un désastre» Alors qu'une nouvelle période de concertation publique doit débuter en septembre, une association nouvellement créée à Florange se mobilise pour l'abandon pur et simple du tronçon nord de l'A31bis, quel que soit son tracé.

En effet, l'État français est clair dans sa communication: l'A31bis sera construite, et cette période de concertation vise uniquement à l'«éclairer sur le choix de la variante de tracé pour le contournement de Thionville». Grâce à six réunions publiques, un atelier, une visite sur le terrain, ou encore trois rencontres de proximité, la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (Dreal) entend bien partager l'avancement des études sur le projet et recueillir l'avis des citoyens.

Courant de Richemont à la frontière franco-luxembourgeoise, le secteur nord de l'A31bis est concerné par deux aménagements spécifiques. Le premier, entre le nord de Thionville et le Luxembourg, consiste en l'élargissement de l'actuelle A31 en 2x3 voies de circulation. Cette dernière aura, en complément, une voie réservée aux transports en commun grâce au renforcement et à l'élargissement de la bande d'arrêt d'urgence.

Un péage pour financer le projet

L'élargissement de l'A31 étant impossible au niveau de la traversée de Thionville et de Terville, un second aménagement est prévu: la réalisation d'une nouvelle portion d'autoroute en 2x2 voies. Permettant le contournement de l'agglomération de Thionville, cette section fait l'objet de davantage de réflexions, puisque quatre variantes sont encore à l'étude: les tracés F10, F4 en tunnel profond, F5 en tunnel de surface ou F5 en tunnel profond.

Trois tracés, soit quatre variantes, sont encore dans la course pour le contournement de Thionville. Schéma: Préfecture de Moselle

Une fois les échanges terminés, la préfecture de Moselle fera la proposition de l'option retenue au gouvernement français. Le tracé définitif du projet doit donc être choisi une bonne fois pour toutes, avant, d'à nouveau, faire l'objet d'un débat public l'année prochaine. Côté agenda des travaux, il ne faut pas compter sur une mise en service de l'autoroute avant 2030, l'État devant ensuite nommer un concessionnaire qui lancera un appel d'offres avant le lancement du chantier, d'une durée de trois à cinq ans.

«Les tracés de l'A31bis, c'est la peste ou le choléra» Mobilisés depuis de longs mois contre le projet d'A31bis, un groupe de riverains florangeois est loin d'être prêt à déposer les armes. D'autant plus qu'une menace d'expropriation due au projet plane sur certaines de leurs têtes.

Mais si la date de livraison de cette nouvelle bretelle n'est pas encore connue, le moyen de financement, lui, l'est. Et ce sont les usagers qui devront mettre la main à la poche. En effet, une mise en concession de «l'ensemble du secteur nord» est prévue, «afin d'accélérer la mise en oeuvre du projet». Concrètement, l'A31 deviendra payante du sud de Thionville à la frontière, grâce à un péage sans barrière. Des montants de deux à quatre euros par passage ont pour l'heure été estimés. En d'autres termes, l'aménagement autoroutier ne fera l'objet d'aucun financement de l'État français.

La mise en concession fera l'objet d'une réunion publique thématique dédiée, le lundi 12 décembre prochain, à 19h, à l'espace socio-culturel de Kanfen. Mais d'ici-là, d'autres rendez-vous sont au programme, dont la réunion publique d'ouverture, qui se tiendra ce mardi 22 novembre à 19h, à l'espace multifonctionnel de Veymerange, à Thionville. À noter que cette concertation sur l'A31bis est la troisième à se tenir dans la région, après celle de 2015, qui avait débouché sur la nécessité de construire cette infrastructure, et celle de 2018-2019, qui portait sur les différents tracés du contournement.

Mobiliser les habitants

Au-delà des rendez-vous physiques, les citoyens auront également la possibilité de s'exprimer sur le site dédié au projet, mais également par voie postale. Un flyer synthétisant les informations principales et les dates de rendez-vous de la concertation a été édité à 70.000 exemplaires et distribué dans les boîtes aux lettres des habitants des communes concernées.

Et s'il y a des citoyens qui ont scrupuleusement inscrit ces rendez-vous à leur agenda, ce sont bien évidemment les opposants au projet, parmi lesquels on compte la très active association Intercollectif Non à l'Autoroute A31bis Tronçon Nord, abrégée INATN. «Par rapport à cette concertation, nous avons toujours le même positionnement: le contournement n'a aucune utilité car il va rendre l'autoroute payante et va décaler les bouchons beaucoup plus loin, au niveau de la frontière luxembourgeoise», martèle Sophie Delvo, membre de l'association.

François Bausch peu favorable à un péage sur l'A31 Le ministre de la Mobilité ne voit pas dans cette mesure, la solution aux bouchons incessants sur l'autoroute empruntée par les frontaliers. Il discute donc avec les autorités françaises pour un élargissement de l'A31 avec une voie dédiée au covoiturage comme pour la future A3.

Si la Dreal a prévu d'aller à la rencontre des citoyens lors des marchés de Terville le 25 novembre, de Thionville le 26 novembre, ou encore au Leclerc de Fameck le 2 décembre, l'association compte également se mobiliser sur le terrain. «On va se poster aux marchés de Florange, Sérémange ou encore Terville afin d'aller à la rencontre des habitants et des usagers pour les informer et les mobiliser pour les réunions publiques.»

Les opposants à cette route sont donc bien loin d'être découragés par la communication de l'État français. «Un projet n'est validé qu'à la signature du ministre. Tant qu'il n'y a pas de signature, les choses peuvent s'arrêter à tout moment. C'est ce qu'il s'est passé pour l'A45, près de Lyon. Là, on va montrer que la mobilisation est forte, et que les gens ne veulent pas de cette bretelle d'autoroute», poursuit Sophie Delvo, qui espère bien faire pencher la balance en faveur des anti-A31bis.

Il s'agit d'un investissement dans une route inutile, qui attaquera le pouvoir d’achat des usagers, qui ne vont pas forcément être plus rapidement au Luxembourg. Sophie Delvo

À l'image des autorités, l'INATN va par ailleurs proposer ses propres réunions publiques afin de présenter le projet du point de vue des usagers, mais également de discuter de sa dimension environnementale. Portée par Alternatives 31, un collectif d'associations locales et nationales mobilisées contre l'A31bis, la première réunion aura lieu mardi 29 novembre à Sérémange.

Durant ces rendez-vous, l'association entend bien marteler son avis sur le projet. «Il s'agit d'un investissement dans une route inutile, qui attaquera le pouvoir d'achat des usagers, qui ne vont pas forcément être plus rapidement au Luxembourg», résume la membre de l'INATN. Plutôt que la réalisation de ce projet autoroutier, les opposants préconisent un investissement massif dans le ferroviaire, et les autres moyens de transport en commun.

Le calendrier de la concertation publique Mardi 22 novembre , réunion publique d'ouverture à l'espace multifonctionnel de Veymerange de Thionville (19h)

, réunion publique d'ouverture à l'espace multifonctionnel de Veymerange de (19h) Vendredi 25 novembre , rencontre de proximité au marché de Terville (matin)

, rencontre de proximité au marché de (matin) Samedi 26 novembre , rencontre de proximité au marché de Thionville (matin)

, rencontre de proximité au marché de (matin) Lundi 28 novembre , réunion publique thématique sur les enjeux de mobilité du secteur nord à la salle polyvalente «Le 112», à Terville (19h)

, réunion publique thématique sur les enjeux de mobilité du secteur nord à la salle polyvalente «Le 112», à (19h) Vendredi 2 décembre , rencontre de proximité au Leclerc de Fameck (après-midi)

, rencontre de proximité au Leclerc de (après-midi) Samedi 3 décembre , visite exploratoire sur le terrain, inscriptions sur le site du projet A31bis (matin)

, visite exploratoire sur le terrain, inscriptions sur le site du projet A31bis (matin) Jeudi 8 décembre , réunion publique thématique sur les enjeux du contournement de l'agglomération de Thionville à la salle Aubépine du complexe de Bétange à Florange (19h)

, réunion publique thématique sur les enjeux du contournement de l'agglomération de Thionville à la salle Aubépine du complexe de Bétange à (19h) Lundi 12 décembre , réunion publique thématique sur la mise en concession et l'élargissement à 2x3 voies au nord de Thionville, à l'espace socio-culturel de Kanfen (19h)

, réunion publique thématique sur la mise en concession et l'élargissement à 2x3 voies au nord de Thionville, à l'espace socio-culturel de (19h) Lundi 9 janvier , atelier sur l’analyse multicritère des variantes au gymnase le COSEC à Florange (19h30)

, atelier sur l’analyse multicritère des variantes au gymnase le COSEC à (19h30) Mardi 17 janvier , réunion publique thématique sur les circulations, le système d'échange et les reports de trafic à la salle Victor Hugo de Fameck (19h)

, réunion publique thématique sur les circulations, le système d'échange et les reports de trafic à la salle Victor Hugo de (19h) Jeudi 2 février, réunion publique de synthèse à la salle Val Marie de Thionville (19h)

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.