Les villes d'Esch-sur-Alzette et de Thionville ont signé, mardi matin, une convention de coopération et de partenariat. L'objectif est de relancer une collaboration tombée aux oubliettes, à travers des projets concrets.

Coopération transfrontalière

Esch et Thionville veulent «travailler fusionnellement»

Pascal MITTELBERGER Les villes d'Esch-sur-Alzette et de Thionville ont signé, mardi matin, une convention de coopération et de partenariat. L'objectif est de relancer une collaboration tombée aux oubliettes, à travers des projets concrets.

Ce sont deux villes de taille similaire, situées au coeur d'un même territoire marqué au fer rouge par une histoire commune, industrielle, sidérurgique. Deux villes qui connaissent, aujourd'hui, des dynamiques semblables avec, notamment, une démographie en hausse.

Quoi de plus logique, donc, de voir les deux «métropoles du fer», Esch-sur-Alzette côté luxembourgeois, Thionville côté lorrain, signer une convention de coopération et de partenariat. Le bourgmestre eschois Georges Mischo et le maire thionvillois Pierre Cuny l'ont fait mardi matin, en présence d'autres élus des deux communes, mais encore du consul du Luxembourg pour le Grand Est, Yves Wendling.

On s'entend bien, on a les mêmes idées, les mêmes perspectives pour le territoire. Georges Mischo, bourgmestre d'Esch-sur-Alzette

A vrai dire, la petite cérémonie symbolique, à l'hôtel de ville d'Esch-sur-Alzette, permet de ressusciter et relancer une collaboration un peu tombée aux oubliettes. Une précédente convention avait été signée en 2009 mais n'avait abouti qu'à un seul projet commun, dans le domaine théâtral.

Cette fois-ci, Georges Mischo comme Pierre Cuny ont promis de mettre tous les ingrédients nécessaires pour faire vivre, sur le terrain, cette coopération transfrontalière. «Il y a quelques mois, nous avons déjà relancé le groupement Tonicités, qui réunit Arlon, Longwy, Metz, Thionville, Luxembourg, Esch-sur-Alzette, rappelle le bourgmestre eschois. De là est née l'idée de travailler ensemble, de manière plus rapprochée, avec Pierre Cuny et la ville de Thionville. On s'entend bien, on a les mêmes idées, les mêmes perspectives pour le territoire.»

550.000 habitants et des problématiques communes

Au-delà de cette entente sincère entre les deux hommes, Georges Mischo et Pierre Cuny ont un autre avantage: le premier préside le syndicat intercommunal Pro-Sud (onze communes), le second la communauté d'agglomération Portes de France (treize communes) et même le Pôle métropolitain frontalier (huit intercommunalités du nord-lorrain).

Davantage qu'un partenariat entre deux villes, il y a surtout «l'envie de faire avancer de manière forte et durable ce territoire de 550.000 habitants», dixit le maire de Thionville, qui veut donc «travailler fusionnellement» sur des sujets tels que la mobilité - Esch comme Thionville ont développé un projet de bus à haut niveau de service -, la santé, la petite enfance, l'apprentissage, le sport, la culture ou encore les échanges scolaires.

Nous voulons faire de notre territoire une modélisation de ce qui doit être fait en Europe. Pierre Cuny, maire de Thionville

Des paroles et des idées qu'il faudra convertir en actes et projets concrets, afin de «transformer notre marché du travail transfrontalier en un bassin de vie commun», résume Georges Mischo.

D'ailleurs, pour Pierre Cuny, les habitants ont un temps d'avance sur les élus sur cette question. «Ici, on ne parle plus de frontière mais d'Europe. Les habitants se sont totalement affranchis de la frontière depuis très longtemps. Alors que pour nous, jusqu'à il y a une dizaine d'années, il y avait une fracture totale entre nos deux territoires.»

Aujourd'hui, il s'agit clairement de ne faire qu'un et de montrer l'exemple. «Nous voulons faire de notre territoire une modélisation de ce qui doit être fait en Europe», conclut Pierre Cuny.

