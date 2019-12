Poursuite de la grève interprofessionnelle oblige, la circulation des trains en Lorraine sera fortement perturbée. Les navetteurs frontaliers auront 38 express régionaux et 108 bus à disposition pour circuler entre France et Grand-Duché.

Encore des perturbations sur les TER vendredi

Poursuite de la grève interprofessionnelle oblige, la circulation des trains en Lorraine sera fortement perturbée. Les navetteurs frontaliers auront 38 express régionaux et 108 bus à disposition pour circuler entre France et Grand-Duché.

Les frontaliers lorrains seront plus gâtés demain que le reste des autres usagers de la région. En effet, les seuls TER à circuler sur le territoire des quatre départements leur seront réservés. En raison de la poursuite de la grève interprofessionnelle qui a débuté jeudi, la SNCF prévoit donc ce plan de transports:

• Ligne Nancy-Metz-Thionville-Luxembourg : 38 trains seront assurés en heure de pointe le matin et le soir.

• Ligne Longwy-Rodange-Luxembourg: service normal.

Par ailleurs, la SNCF assure avoir commandé près de 108 cars. Ces bus seront essentiellement mis en service en matinée et soirée, pour assurer la desserte de certaines lignes régionales avec un accès non garanti et un nombre de places limité.

