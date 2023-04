Depuis huit semaines consécutives, les dons de sang et de plasma peinent à atteindre les objectifs fixés par l'Établissement français du sang en Moselle, qui appelle les donneurs à se mobiliser.

En raison des grèves

En Moselle, les dons de sang et de plasma sont historiquement faibles

«Cela fait dix ans que je travaille dans la transfusion, et je n'ai jamais vu ça.» Responsable des activités prélèvements de l'Établissement français du sang pour la Moselle, la docteure Christine L'Hote ne cache pas son inquiétude. Depuis huit semaines, les donneurs se présentent au compte-goutte à la Maison du don, à Metz.

Le niveau des stocks de sang comme celui des réserves de plasma n'est pas au meilleur de sa forme. «Mardi dernier, je n'ai eu que quatre donneurs de plasma. Ce n'est pas habituel, alors que les objectifs sont de 40 à 45 dons par jours», se désole le médecin. Depuis huit semaines, le nombre de dons est à la peine, et rien ne laisse présager une amélioration.

«La situation devient inquiétante, on a vraiment des chiffres faibles», soupire Christine L'Hote. Si la fréquentation des collectes mobiles organisées dans les villages mosellans se maintient, les dons de sang effectués à Metz se situent environ 20% en dessous de leur objectif. «Sur les 130 poches que nous devons remplir chaque semaine, la semaine dernière, nous en avons fait seulement 68.»

Annulations et reports

Pour le plasma, les donneurs sont encore moins nombreux. Seules 178 des 240 poches nécessaires ont été remplies la semaine dernière à la Maison du don, représentant 75% des objectifs. Une différence qui s'explique en raison du laps de temps nécessaire à la réalisation d'un don de plasma: 45 minutes contre 10 minutes pour un don du sang. A noter que, contrairement au matériel nécessaire pour une collecte de globules rouges, les machines permettant de prélever le plasma, elles, ne se déplacent pas.

«Les donneurs de plasma prennent généralement rendez-vous, même s'il est possible de les prendre sans rendez-vous lorsqu'une place est disponible. Il faut compter au moins 1h15 pour un parcours de don complet entre la consultation médicale, le don, et la collation», indique la responsable des activités prélèvements. Mais ces dernières semaines, les rendez-vous pris par les donneurs ont eu tendance à être annulés. La Moselle est loin d'être la seule touchée par cette situation, «tous les bassins sont concernés au niveau régional, et même national».

En cause: la protestation contre la réforme des retraites. Alors que la onzième journée de mobilisation vient de s'achever, l'Établissement français du sang indique pâtir des difficultés de circulation qui y sont liées. «C'est flagrant. Dès que la sortie Metz-Centre de l'autoroute est fermée, et que la mobilité est impactée, des donneurs nous appellent et annulent ou reportent les rendez-vous», souligne Christine L'Hote.

Depuis le covid, on a perdu 4.000 donneurs de plasma dans le Grand Est. Pourtant, les besoins sont toujours là. Christine L'Hote, responsable des activités prélèvements pour la Moselle

Lors des semaines particulièrement mouvementées, la docteure indique que les suppressions peuvent concerner jusqu'à 15% des rendez-vous. «Ça peut être énorme, si l'on prend en compte que la fréquentation est peu importante.» Et, si un don du sang peut facilement être recasé dans un agenda bien rempli en raison de sa rapidité, le don de plasma est parfois plus difficile à reporter pour les donneurs.

Alors que ces derniers sont donc exceptionnellement moins nombreux depuis huit semaines, leur nombre a également diminué suite à la crise sanitaire. «Depuis le covid, on a perdu 4.000 donneurs de plasma dans le Grand Est. Pourtant, les besoins sont toujours là», alerte la docteure, qui rappelle que les immunoglobulines présentent dans le plasma sont un composant essentiel à la fabrication de nombreux traitements.

Les Luxembourgeois éligibles aux dons

Cette situation critique inquiète d'autant plus à l'approche des nombreux ponts du mois de mai. «Les ponts comme les vacances scolaires entraînent une baisse de fréquentation.» En Moselle, seuls 3,8% des habitants donnent leur plasma. «On en a sous la pédale», estime la docteure, qui attribue cette faible performance à l'organisation que nécessite un don de plasma. Ce dernier bénéficie pourtant d'un délai bien plus rapide entre deux prélèvements, fixé à deux semaines, contre huit semaines pour un don du sang.

À l'image des frontaliers français qui ont la possibilité de donner leur sang auprès de la Croix-Rouge luxembourgeoise, les résidents du Grand-Duché peuvent également choisir de donner leur sang et leur plasma en Moselle. «La priorité, c'est d'être éligible, c'est-à-dire être âgé de 18 à 65 ans, de peser au moins 55 kg et de se présenter avec une carte d'identité.»

