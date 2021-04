Le vaccin est maintenant administré à de nombreux professionnels au-delà de 55 ans. Un choix différent du Luxembourg qui entend le proposer aux volontaires âgés de 30 à 54 ans.

En Moselle, l'AstraZeneca passe la surmultipliée

A chaque pays sa stratégie. Et alors que d'un côté Xavier Bettel s'est dit prêt à accepter les candidats à la vaccination AstraZeneca (entre 30 et 54 ans), en France le président Emmanuel Macron a choisi une autre orientation. Voilà désormais le vaccin (source de bien des doutes) proposé à certaines catégories professionnelles mais au-delà de 55 ans... C'est ainsi que ces jeudi 22 et vendredi 23 avril, en Moselle, le centre de vaccination Saint-Symphorien à Metz va être réservé pour l'accueil des volontaires ayant un métier en contact avec le public.

Réflexion autour de la vaccination des femmes de ménage L'OGBL demande à ce que les personnes assurant l'entretien dans les services de santé soient placées comme prioritaires pour la vaccination. Le ministère de la Santé répond travailler en ce moment à l'intégration de certains sous-traitants dans sa campagne.

Bénéficieront ainsi de cet accès privilégié au vaccin anglo-suédois, les professeurs des écoles, collèges et lycées et les personnels scolaires, les salariés de la petite enfance (compris les assistantes maternelles), les policiers nationaux et municipaux, les gendarmes et les surveillants de prison. Les douaniers ainsi que les personnels techniques des collectivités pourront également être pris en compte.

Alors que sur le département frontalier le plus peuplé, déjà 45.000 personnes ont déjà bénéficié d'une injection à l'AstraZeneca, la préfecture rappelle que «en tenant compte de la présence des variants, la Haute autorité de la santé recommande que la vaccination avec le vaccin AstraZeneca reprenne sans délai pour les personnes âgées de 55 ans et plus». Une information utile à préciser après différents points de vue contradictoires exprimés sur la question ces derniers temps.

En ce qui concerne le Luxembourg, la campagne vaccinale débutée depuis quatre mois a permis d'administrer 164.091 doses anti-covid. A ce jour, 45.973 soignants ou seniors ont reçu les deux doses préconisées.





