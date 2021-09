Nancy abrite le «monument préféré des Français»

FC Metz Masque de rigueur pour les fans des Grenats

S'ils ne seront pas limités en nombre, les supporters du FC Metz et du Stade de Reims devront couvrir leur bouche et leur nez dimanche, lors de la troisième rencontre de Ligue 1 dans et aux abords du stade messin. Une mesure préventive alors que le taux d'incidence dans la métropole inquiète.