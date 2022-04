Alors qu'ils avaient unanimement placé Marine Le Pen en tête lors du premier tour, les quatre départements lorrains ont, lors du second tour, été plus partagés.

Election présidentielle française

En Lorraine, les voix se partagent entre Macron et Le Pen

Laura BANNIER Alors qu'ils avaient unanimement placé Marine Le Pen en tête lors du premier tour, les quatre départements lorrains ont, lors du second tour, été plus partagés.

Emmanuel Macron ou Marine Le Pen? Ce dimanche 24 avril, les Français se sont rendus aux urnes pour choisir leur nouveau chef d'Etat. Comme l'avaient prédit les sondages, le président sortant a remporté la manche, avec, cependant, une avance moins confortable qu'en 2017. Zoom sur les quatre départements lorrains, qui sont résolument plus partagés entre les deux candidats, que les Français du Luxembourg. Ces derniers ont en effet largement plébiscité Macron, lui accordant 82,7% des suffrages exprimés.

Direction la Moselle, d'abord, où le président sortant n'arrive en tête que d'une courte avance. Emmanuel Macron a remporté 50,46% des suffrages exprimés, et laisse ainsi Marine Le Pen avec 49,54% des voix. L'abstention, elle, se situe à 28,53%. Le premier s'impose principalement dans les grandes villes du département, à Metz (67,19%), Thionville (63,93%), ou encore Montigny-lès-Metz (60,41%), mais aussi dans les communes proches de la frontière luxembourgeoise, et celles situées le long de l'A31. A Forbach (51,09 %) et à Sarreguemines, son avance est plus modérée.

La candidate du Rassemblement national s'est en revanche imposée à Hayange, ville dirigée par Fabien Engelmann, en y remportant 58,74% des voix. Marine Le Pen est également en tête à Amnéville (60,34%), Stiring-Wendel (60,71%), ou encore Florange (50,6%). Pour rappel, la candidate d'extrême droite avait engrangé 30,37% des suffrages exprimés lors du premier tour en Moselle, devant Emmanuel Macron (26,01%).

Macron en tête dans les villes

La Meurthe-et-Moselle a également exprimé sa préférence envers le président sortant, qui récolte 54,42%, contre 45,58% pour sa rivale, tandis que l'abstention se chiffre à 27,08%. Un score nettement moins élevé qu'il y a cinq ans, puisqu'au second tour en 2017, Emmanuel Macron avait réuni 60,66% des voix.

En Meurthe-et-Moselle, le candidat La République en Marche a été particulièrement plébiscité à Nancy (76,18% des voix), Mont-Saint-Martin (61,11%), à Longwy (59,37%) ou encore Villers-lès-Nancy (71,63%), mais également près de la frontière luxembourgeoise. Marine Le Pen, elle, arrive en tête à Neufmaisons (69,84%), Trondes (66,14%), mais également Lunéville (51,43%).

Les Vosges, en revanche, ont préféré Marine Le Pen, qui y devance Emmanuel Macron, en remportant 52,41%, contre 47,59% des voix pour son adversaire. Pour rappel, le rapport de force était inversé lors du second tour de 2017, puisque la candidate RN avait été distancée par Macron avec 44,74% des voix. En cinq ans, elle est passée de 86.000 voix à plus de 100.000 voix, tandis que le président sortant en a perdu environ 15.000.

Le Pen préférée dans les campagnes

Là aussi, Macron conserve les plus grandes agglomérations en l'emportant à Saint-Dié-des-Vosges, où il récolte 55% des voix, ou à Epinal (64%). La fracture entre les villes et les campagnes semble d'autant plus prononcée dans ce département rural où Marine Le Pen remporte la majorité des suffrages dans les villages. La candidate d'extrême droite est également en tête dans des villes, comme Thaon-les-Vosges (55,94%), ou Golbey (50,61%).

Marine Le Pen réussit encore mieux dans la Meuse, où elle remporte 55,61% des suffrages exprimés, contre 44,39% pour le président sortant. L'abstention se chiffre, pour sa part, à 24,09%. A l'image de trois autres départements lorrains, Emmanuel Macron conserve son avance dans les villes, à savoir Verdun (53,13%) et Bar-le-Duc (57,42%).



La candidate RN fait, de son côté, carton plein dans les villes moyennes et les campagnes. Ainsi, elle remporte 56,58% des voix à Stenay, 54,32% à Montmédy, ou encore 62,47% des voix à Etain.

Pour retrouver le détail des résultats commune par commune, consultez notre page dédiée au second tour du scrutin présidentiel.

