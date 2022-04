Pour qui avaient voté les électeurs français résidant au Luxembourg lors du premier tour il y a cinq ans? Et quid du vote dans les communes frontalières? Coup d'oeil dans le rétroviseur à quelques heures du scrutin.

Grande Région 4 min.

Lors du premier tour il y a cinq ans

Emmanuel Macron plébiscité au Luxembourg en 2017

Mélodie MOUZON Pour qui avaient voté les électeurs français résidant au Luxembourg lors du premier tour il y a cinq ans? Et quid du vote dans les communes frontalières? Coup d'oeil dans le rétroviseur à quelques heures du scrutin.

Emmanuel Macron sera-t-il en tête à l'issue du premier tour de l'élection présidentielle française ce dimanche ? Si les sondages le donnent toujours favori de l'élection présidentielle, Marine Le Pen a grappillé des points ces derniers jours et s'assure de plus en plus une place au second tour. Derrière, le candidat d'extrême gauche Jean-Luc Mélenchon réalise une belle remontée.

Pour qui voteraient nos politiques luxembourgeois? À quelques jours du premier tour de l’élection présidentielle en France, nous avons sondé les différents partis luxembourgeois. Et il semblerait que ces derniers soient fidèles à leurs valeurs avant tout.

Ce dimanche, 48,7 millions d'électeurs français se rendront donc dans les isoloirs pour élire leur futur président de la République. Au Luxembourg, ils sont 28.000 à s'être inscrits pour participer au scrutin, contre 22.731 il y a cinq ans. Le résultat au sortir des urnes dimanche soir viendra-t-il conforter celui de 2017?

Il y a cinq ans, c'est le candidat de La République en marche qui était sorti grand gagnant de ce premier tour au Luxembourg. Emmanuel Macron, le futur président de la République avait obtenu 41,5% des suffrages (5.769 voix sur 13.906). A la seconde place, les résidents français n'avaient pas plébiscité la candidate du Front national comme leurs compatriotes restés au pays mais le candidat des Républicains François Fillon, qui avait récolté 31,4% des voix.

Effondrement de la gauche

Sur la dernière marche du podium, on retrouvait Jean-Luc Mélenchon (9,6%) qui avait supplanté Marine Le Pen (6,1% des suffrages). La candidate d'extrême droite avait fait moins bien qu'en 2012, où elle affichait alors un score de 7,8%.

La gauche s'était effondrée il y a cinq ans au Luxembourg. Benoît Hamon n'avait réussi à recueillir que 5,8% des voix, contre 21% en 2012 pour François Hollande.

Côté participation, seuls 13.906 électeurs s'étaient déplacés en 2017, sur 22.731 inscrits. Soit un taux de participation de 61%.

Le Pen en tête en Lorraine

Et quid des résultats dans les communes frontalières? Il y a cinq ans, la région Grand Est avait voté massivement pour Marine Le Pen. La candidate du Front national était arrivée en tête lors du premier tour dans les quatre départements de la Lorraine. Le FN avait fait 25% en Meurthe-et-Moselle, 28% en Moselle, 30% dans les Vosges et 32% en Meuse.

Mais une analyse plus fine révélait cependant des disparités selon les endroits. Ainsi, dans les communes frontalières à l'ouest (Longwy, Mont-Saint-Martin, Audun-le-Tiche,...) limitrophes avec Rodange, Lasauvage, Differdange et Esch-sur-Alzette, de tradition communiste, c'est Jean-Luc Mélenchon qui était sorti largement en tête. Emmanuel Macron et Marine Le Pen complétaient le trio de tête.

Dans l'océan bleu marine qui recouvrait la Lorraine en 2017, on remarque quelques zones grises (En Marche), rouges (La France insoumise) et bleu clair (Les Républicains). Infographie: franceinfo

Un peu plus vers l'est, c'est Emmanuel Macron qui ressortait grand gagnant. On retrouvait à ses côtés Marine Le Pen et François Fillon.

Vers le sud, le long de l'A31 où résident de nombreux frontaliers, c'est à nouveau Emmanuel Macron qui était le plus plébiscité, avec François Fillon et Marine Le Pen, mais qui perdait ici des points.

Plus à l'est, vers la Moselle, du côté de Burmerange et Schengen, c'est François Fillon qui avait remporté le plus de suffrages.

Vers une abstention record? Le spectre d'une abstention record plane sur le scrutin de dimanche. Les candidats se sont donc efforcés ces derniers jours à inciter les électeurs, et particulièrement les jeunes, à aller voter. Dans les communes frontalières du Luxembourg, le taux de participation sera particulièrement observé dimanche. Il est en effet coutumier depuis de nombreuses années que la bande frontalière nord-lorraine et les anciens bassins industriels présentent une abstention supérieure à la moyenne nationale. Et notamment en Moselle. Le département enregistre la plus forte abstention de la Lorraine aux deux tours des scrutins présidentiels depuis vingt ans. En 2017, lors du premier tour, celle-ci était de 23.63% Le travail frontalier est l'un des facteurs qui expliquent cette abstention plus élevée mais ce n'est pas le seul élément qui justifie le phénomène. Selon une étude réalisée en 2018 par l'AGAPE (agence d'urbanisme et de développement durable Lorraine-Nord), le niveau de diplôme, l'âge, la précarité dans l'emploi ou encore la nationalité influent aussi sur le niveau d'abstention. Plus le niveau d’intégration sociale d’une population est faible et la situation d'emploi est fragile, plus elle aurait tendance à s’abstenir.





Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.