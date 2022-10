Pour des raisons d'économies d'énergie, la fédération luxembourgeoise de football a décidé d'avancer les rencontres de BGL Ligue et de Promotion d'une heure. Si l'idée ne fait pas l'unanimité, nos voisins belges et français ne se la posent même pas...

Économies d'énergie: matches à l'ombre?

Charles MICHEL Pour des raisons d'économies d'énergie, la fédération luxembourgeoise de football a décidé d'avancer les rencontres de BGL Ligue et de Promotion d'une heure. Si l'idée ne fait pas l'unanimité, nos voisins belges et français ne se la posent même pas...

«On ne peut pas demander aux gens d'éteindre leurs lumières et voir, le week-end, les projecteurs brûler sur tous les stades du pays.» Pour Luis Da Costa, responsable des compétitions à la fédération luxembourgeoise de football, la décision prise par le conseil d'administration de la FLF d'avancer d'une heure les rencontres de championnat des catégories seniors (hors équipes féminines et réserves), s'inscrit dans l'actuelle logique des mesures d'économie d'énergie prises un peu partout au Grand-Duché.

Depuis le 9 octobre, le coup d'envoi des joutes de BGL Ligue et de Promotion est donné au plus tard à 15h. D'ordinaire, une journée de championnat s'étale sur deux jours avec un ou plusieurs matches en nocturne. Avancer l'un ou l'autre match n'a rien d'inédit. Cela se fait depuis belle lurette, notamment en période automne-hiver, mais comme le souligne Luis Da Costa, «cela concernait les clubs qui n'avaient pas l'éclairage suffisant».

Si le match est à 15h, on doit être au stade à 13h. Et notre vie de famille là-dedans? Roger* (membre bénévole à la Jeunesse d'Esch)

Cette directive de la FLF, prise selon nos informations sans concertation avec les clubs, ne fait pas forcément l'unanimité. «C'est une décision à la con!», s'emporte Roger*, membre de la Jeunesse d'Esch. «Généralement, poursuit-il, l'heure de rendez-vous est fixée deux heures avant le coup d'envoi. Donc, si le match est à 15h, on doit être au stade à 13h. Et notre vie de famille là-dedans?»

Ce «notre» fait référence tant à celle des joueurs que des bénévoles pour qui une rencontre de football ne se limite pas à 90 minutes. Dimanche dernier, pour la venue de Strassen (2-0), Roger dit être arrivé à la Frontière à 12h30 et en être reparti à... 21h. «Ben oui, il y a des choses à régler, à ranger et puis, je file aussi un coup de main à la buvette et si des supporters veulent rester boire un coup, on ne va pas leur dire de partir... C'est toujours de l'argent qui va dans les caisses.»

Petits arrangements entre amis

Dans l'absolu, Roger dit n'avoir rien contre les mesures d'économie d'énergie. «Mais quand on voit, par exemple à Belval, ces buildings où les lumières sont allumées nuit et jour, nous demander à nous de faire encore des efforts, c'est un peu fort!», s'exaspère-t-il d'une situation que des clubs, à l'écouter, contournent déjà allègrement. «Plusieurs ont déjà demandé de décaler l'une ou l'autre de leurs prochaines rencontres. Si le club adverse donne son accord, la fédération ne va pas refuser...»

En pareil cas, la FLF a-t-elle seulement son mot à dire? Dimanche dernier, sur les huit de la 9e journée de BGL Ligue, sept ont débuté au nouvel horaire. Au stade Alphonse-Theis, sur les hauteurs du Holleschbierg, Swift-Mondorf a commencé à 16h. «Si les deux clubs sont d'accord, c'est bon, déclare Fernand Laroche, président du club de Hesperange. D'ailleurs, lorsqu'on ira à Dudelange (Ndlr: pour le choc de la 11e journée), on jouera à 16h...» Seule obligation, comme le mentionne l'article 5 du règlement, «les demandes spécifiques de la part des clubs concernant l’heure de début, etc. doivent être remises par écrit à la FLF au plus tard 12 jours auparavant, avec l'accord de l'équipe adverse».

Du haut de ses 66 ans, dont 33 passés à la tête du Swift, le dirigeant regrette que par cette décision, «un peu politique», la FLF oublie les contingences des clubs: «Entre l'encadrement, les officiels, les membres de la buvette et j'en oublie, c'est entre 20 et 25 bénévoles présents déjà deux heures avant le coup d'envoi. Même si les problèmes sont faits pour être résolus, le fait de les priver du repas dominical en est un vrai...»

Dimanche 16 octobre, le Swift a donc joué à 16h. Et sans allumer ses projecteurs. «Pour l'instant, on peut mais ce ne sera plus le cas avec le passage à l'heure d'hiver.» Le 29 octobre, quelques heures avant de devoir reculer les aiguilles d'un tour de cadran, se déroulera le 4e tour de la Coupe de Luxembourg. Cette compétition permet aux petits clubs de se mesurer au gratin. Voire même de l'accueillir sur des installations à l'éclairage rudimentaire. Là encore, avancer l'heure des rencontres était monnaie courante pour éviter de se retrouver à jouer les prolongations à la bougie.

Près de 70 matches après... 19h30

Si quinze des seize matches de ces 16es de finales sont prévus à 15h, celui du Swift sur la pelouse du FC Red Black/Egalité est d'ores et déjà fixé à... 19h30. «Comme tous les matches sont prévus le dimanche, j'ai proposé à Pfaffenthal d'avancer la rencontre au samedi, histoire d'avoir plus de spectateurs et d'augmenter ainsi les recettes», explique Fernand Laroche qui laissera la part allouée au Swift au pensionnaire de Division 1 série 2 (4e échelon). «Pour ce qui est de l'heure, c'est assez simple: le club n'a qu'un seul terrain pour toutes ces équipes et comme d'autres matches sont prévus ce jour-là, il a été fixé à 19h30...»

Cet horaire n'a rien d'inhabituel. Ainsi, sur les 123 rencontres seniors (toutes catégories confondues) au programme le week-end dernier, pas moins de 67 matches ont débuté à 20h. «On veut nous faire jouer à 15h, mais c'est oublier que durant la semaine, les entraînements des équipes ont lieu le soir et on est bien obligé d'allumer les projecteurs...»



Depuis quelques années, les enceintes du Grand-Duché s'éclairent de plus en plus aux diodes électroluminescentes (LED). Et pas besoin d'évoluer dans l'élite grand-ducale pour s'offrir un système d'éclairage digne de ce nom. Pour preuve, le FC Munsbach. Pensionnaire de Division 1 série 2, le club a vu la commune de Schuttrange, où il joue, investir quelque 100.000 euros pour l'installation de nouveaux projecteurs à LED.

Munsbach fait 50% d'économie

L'installation dégage une puissance totale maximale de 35,3 KW contre 40KW avec feu les lampes à décharge. «Désormais, on peut également varier l'intensité. On l'ajuste en fonction de l'événement, indique Paul Schummer, responsable technique de la commune. Pour un entraînement, on va être à 80 lux, soit 11,3 KW. Pour un match de championnat, comme le prévoit le règlement, on éclaire à 150 lux. Cela correspond à 21,2 KW soit quand même presque 50% par rapport à l'ancien éclairage.» Quant à savoir l'économie que cela représente sur la facture annuelle, difficile à dire selon Paul Schummer. «Avec la nouvelle installation, on voit exactement ce que l'on consomme, ce qui n'était pas le cas avec l'ancienne où le système comprenait aussi l'éclairage des vestiaires, de la buvette et d'un autre bâtiment...»

Dans un club, j'ai vu quatre radiateurs dans un espace de 35m2, il faisait si chaud qu'en plein hiver, on a été obligé d'ouvrir les fenêtres pour éviter que les gamins fassent des malaises Pierre* (éducateur dans un club du quartier de Metz)

Qu'en est-il de nos voisins? Directeur du service des activités sportives de la Ligue Grand Est, Maxime Rinié affirme que celle-ci «ne prendra pas de décision spécifique et que c'est à la fédération française de fixer le cadre». Cela n'empêche pas les initiatives «locales à l'échelle de communes, de collectivités voire de clubs». Mais sur les 390 matches programmés chaque week-end au niveau régional sur ce territoire, ces ajustements restent «à la marge». La région messine serait-elle précurseure? «Non, ce n’est pas vraiment un secteur qui nous interpelle sur le sujet. Pas du tout même. Les demandes viennent plus du sud de l'Alsace, côté Haut-Rhin.»

Fuite, jambe de bois et 500 bouteilles de flotte

À Metz, dans l'un des clubs les plus réputés du secteur, c'est la confirmation. Pierre*, 40 dont une quinzaine comme bénévole, n'y va pas par quatre chemins. Son témoignage est édifiant. «Les projecteurs en LED, ça fait un an qu'on les attend pour le terrain principal. Après, des économies d'énergie, on peut en faire et pas seulement au niveau de l'éclairage du terrain, je m'explique: dans un club, j'ai vu quatre radiateurs dans un espace de 35m2, il faisait si chaud qu'en plein hiver, on a été obligé d'ouvrir les fenêtres pour éviter que les gamins fassent des malaises», confie cet éducateur pour le moins exaspéré.

«Rien n'est pensé en termes écologiques, on n'a même pas de bac à recyclage, ni de bac à verre. Sur un week-end normal, il doit y avoir 500 bouteilles de flotte sans parler du coca, etc. C'est une honte! Chez nous, les douches sont dans un tel état que l'éducateur doit fermer les vannes pour éviter que l'eau ne coule en continu... Le problème, c'est la vétusté des bâtiments et le manque d'entretien récurrent. Mais plutôt que de régler l'origine du problème, on met des rustines sur une jambe de bois (...) À Forbach, ils ont investi deux millions d'euros pour installer des panneaux solaires, des bassins de récupérateur d'eau de pluie, des projecteurs en LED. Dans les vestiaires, il y a des lumières avec détecteur de mouvement. Nous, on en est loin. Très loin...»

Arlon, avenue Jean-Baptiste Nothomb. Au siège du comité provincial de football, aucune directive d'économie d'énergie n'a été envoyée aux clubs de la province de Luxembourg. Manager régional, Guy Van Binst estime que «40% des matches se jouent le samedi soir, 60% le dimanche à 15h. Et à partir de novembre, on avance le coup d'envoi à 14h30. Mais bon, ça fait cent ans que c'est comme ça chez nous, on n'a pas attendu la crise...»

En Belgique, avancer l'heure d'une rencontre permet surtout de rallonger la durée de la troisième mi-temps... Pascal Carzaniga (entraîneur du Swift Hesperange)

Les Belges seraient-ils donc plus écolos? Les Français le seraient moins? Les Luxembourgeois ne regarderaient pas à la dépense? Pour nous éclairer sur le sujet, Pascal Carzaniga est l'homme tout indiqué. Après la Belgique, avec un passage à Bleid (2001-2008), la France via Amnéville (2008-2013), le technicien exerce depuis près de dix ans au Grand-Duché où, après le F91 Dudelange, le Progrès Niederkorn, Differdange 03, il dirige cette saison le Swift Hesperange. Sa vision est assez claire: «En Belgique, les clubs jouent à 14h30 non pas par souci d'économie d'énergie, mais parce que beaucoup d'entre eux n'ont pas l'éclairage homologué pour jouer en nocturne...»

Attention, voisins vigilants...

De plus, contrairement à la France et au Luxembourg, où «les frais d'entretien de la pelouse et l'éclairage sont à la charge de la commune», le technicien souligne qu'en Belgique, «les clubs paient leurs jardiniers et leur facture d'électricité».

Pascal Carzaniga se veut pour le moins dubitatif quant à l'efficacité de la mesure mise en place par la FLF. «À quoi sert-elle à partir du moment où quasiment tous les clubs s'entraînent en soirée?», dit-il tout en précisant qu'il serait peut-être alors tout aussi préférable de «réduire d'un quart d'heure la durée des entraînements» et permettre ainsi aux bénévoles de déjeuner en paix. Se pose du reste la question du repas dominical. Nos voisins belges y seraient-ils moins attachés? «C'est une question de culture, fait remarquer l'entraîneur. En Belgique, avancer l'heure d'une rencontre permet surtout de rallonger la durée de la troisième mi-temps...»

Au Swift, lors de la dernière assemblée générale, Pascal Carzaniga a vu Diane Adehm, membre du collège échevinal de la commune de Hesperange, l'inviter à la plus grande vigilance. «Elle m'a demandé de bien veiller à l'extinction des projecteurs dès la fin de l'entraînement. C'est vrai que pour les voisins, voir un terrain vide éclairé, ce n'est pas terrible...»

*Désireux de garder l'anonymat, le prénom a été modifié









