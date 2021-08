Le centre de distribution du géant américain a expédié ses premiers colis ce lundi depuis la Moselle. La campagne de recrutement se poursuit quant à elle, sous les critiques de certains riverains.

La plateforme Amazon Metz-Frescaty ouvre ses portes

Des années après le lancement du projet, les premiers colis siglés Amazon ont été expédiés ce lundi depuis les locaux flambant neufs du spécialiste de la logistique. Situé sur l'ancienne base aérienne de Metz-Frescaty, le centre de distribution est le huitième du genre en France et surtout le plus grand à ce jour. L'entrepôt d'Augny s'étend ainsi sur 185.000 m², pour une réalisation dont la facture a approché les 300 millions d'euros.

Un investissement qui doit notamment permettre de redynamiser l'emploi au niveau local. Le centre doit en effet permettre la création de 1.000 postes en CDI «d'ici trois ans», une première dans le département mosellan depuis l'arrivée de l'usine automobile PSA à Trémery, il y a plus de 40 ans.

«Plusieurs centaines de personnes travaillent déjà sur site», rapporte Angeline Bilodeau au micro de France Bleu Lorraine Nord. La directrice de la plateforme de distribution souligne également que les embauches se poursuivent, un «pic d'activité» étant attendu pour les fêtes de fin d'année. «Des postes d'agents d'exploitation logistique, des profils de techniciens de maintenance, un cadre de ressources humaines, un infirmier du travail», sont notamment à pourvoir.

Malgré le potentiel vivier que représente ce centre Amazon, son implantation ne s'est pas faite sans heurts. «C’était vraiment le parcours du combattant et je ne m’attendais pas avoir autant de difficultés pour ouvrir un site comme celui-ci», indique le maire d'Augny, François Henrion. Et bien qu'il se soit engagé à ce «qu'il n'y ait pas de nuisances», l'élu mosellan continue de faire face à la méfiance et à l'opposition de certains riverains.

L'une d'entre eux se dit «inquiète et en colère» quant aux chassés-croisés que vont opérer les poids lourds au sein de la petite commune de moins de 2.000 habitants. Elle s'attend notamment à voir circuler «un camion toutes les cinq minutes, 7 jours sur 7, 24 h/24». Réunis en collectif, les riverains dénoncent également sur leur page Facebook la pollution lumineuse du bâtiment en lui-même, et carbone générée par les allers-retours des transporteurs.

