Le réseau RGTR réfléchit à une nouvelle stratégie de desserte. Pour Sergio Prado, chef du réseau des bus transfrontaliers, il faut à l'avenir se concentrer plus sur des «axes stratégiques».

Du changement attendu sur les lignes RGTR transfrontalières

«A l'avenir, il faut s'attendre à ce que la ligne RGTR ne soit plus la desserte finale au-delà de la frontière du Luxembourg, ce n'est pas notre rôle.» Sergio Prado, chef du service RGTR, explique avoir fait passer ce message lors de la réunion avec des élus de Mont-Saint-Martin fin novembre concernant la suspension des lignes de bus vers cette commune de Meurthe-et-Moselle. Les lignes 703 et 732 ont été partiellement suspendues en fin de journée vers Mont-Saint-Martin depuis mi-septembre, suite à des agressions envers des chauffeurs de bus et des passagers. Il y a même eu des tirs ou des jets de pavés sur les cars.

Depuis le 11 décembre, avec le changement de certaines lignes de bus RGTR, la localité de Mont-Saint-Martin n'est finalement plus desservie. Le maire de la commune, Serge de Carli, plaide pour des arrêts alternatifs qui éviteraient de passer par les rues où les caillassages ont eu lieu, le temps pour la police de mettre la main sur les fauteurs de troubles. «Je pense à un arrêt sur le boulevard de Metz, ainsi qu'à proximité de l'Auchan.»

Un nouvel arrêt à Mont-Saint-Martin?

Sollicité, le chef du service RGTR indique que «l'option de desservir l'arrêt ''Mont-Saint-Martin, Auchan PED'' avec les lignes 703 et 732 a été validée». «Nous sommes en train de vérifier, ensemble avec l'exploitant concerné, la faisabilité du nouveau tracé et le délai pour la mise en place de ces mesures. Celle-ci entraîne une modification des horaires, des roulements autobus et chauffeurs non négligeables.»

Pour Sergio Prado, il est clair qu'à l'avenir, le réseau RGTR doit davantage se concentrer «sur les grands pôles d'échanges et sur les Park and Ride, voire des endroits stratégiques». Le responsable explique que cela vaut pour les trajets vers la France, mais aussi l'Allemagne.

Ne plus passer par Thionville

«La desserte fine des localités ou des agglomérations doit être reprise par les transports publics locaux. Si nous, en tant que RGTR, nous commençons à circuler dans plusieurs quartiers, nous perdons beaucoup de temps et la ligne perd son attractivité. Nous devons nous concentrer sur les grands axes.» Ces changements doivent se faire de manière ponctuelle selon les lignes, comme c'est le cas pour la commune de Mont-Saint-Martin, explique Sergio Prado.

La ville de Thionville devrait aussi être concernée par la nouvelle stratégie de desserte du réseau RGTR. A l'avenir, les bus transfrontaliers luxembourgeois ne s'arrêteront plus à Thionville, mais au P+R de Metzange. Quand interviendrait un tel changement? «Cela prendra encore un peu de temps. Il faut attendre la mise en place du bus à haut niveau de service (BHNS) à Thionville.» Selon Le Républicain lorrain, ce bus électrique «reliera en 2026 la vallée de la Fensch à Thionville».

