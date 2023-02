Une grève va à nouveau perturber la circulation des trains TER de la région Grand Est, dont la ligne Nancy-Metz-Luxembourg, entre le lundi 6 et le jeudi 9 février.

Grande Région 2 min.

Mouvement social

Du 6 au 9 février, le réseau TER sera perturbé en Lorraine

Laura BANNIER Une grève va à nouveau perturber la circulation des trains TER de la région Grand Est, dont la ligne Nancy-Metz-Luxembourg, entre le lundi 6 et le jeudi 9 février.

Ils vont commencer à s'y habituer. Les usagers de la ligne TER Nancy-Metz-Luxembourg vont devoir composer avec un énième mouvement social à partir du 6 février. Les abonnés ont été prévenus dès ce vendredi soir par un mail, comme ils l'avaient déjà été en amont des 19 et 31 janvier, deux premières journées de manifestations intersyndicales contre la réforme des retraites en France.

Plus de 10.000 «non» contre la réforme des retraites à Metz Syndicalistes, étudiants, actifs et même retraités, des manifestants de tous horizons se sont rassemblés dans les rues de Metz ce jeudi 19 janvier pour s'opposer à la réforme des retraites portée par le gouvernement français.

Le troisième acte de contestation a été fixé au mardi 7 février. Pour rappel, les 19 et 31 janvier, l'ensemble des lignes TER de la région Grand Est avaient été mises à l'arrêt, à l'exception de la ligne Nancy-Metz-Luxembourg, la plus empruntée du réseau. Mais cette fois-ci, les perturbations ne se limiteront pas à la seule journée de grève interprofessionnelle.

La circulation des trains sera perturbée dès le lundi 6 février en fin d'après-midi, et ce, jusqu'au jeudi 9 février, au matin. Soit deux jours complets de galère sur le réseau ferroviaire régional. L'ampleur de ces perturbations n'a pas encore été dévoilée par la SNCF. Pour le moment, les horaires des trajets qui pourront être effectués en TER ne sont pas disponibles. Ils le seront sur le site dédié, à partir de 17h la veille du départ du train concerné.

Nous ne pouvons pas vous montrer ce contenu. Vous n'avez pas donné votre accord pour que ce contenu intégré provenant de twitter. Cliquez ici pour modifier vos préférences, puis rechargez la page. Donnez votre consentement

Pour rappel, en amont de ces perturbations liées à la contestation de la réforme du système de retraite en France, les usagers de la ligne TER Nancy-Metz-Luxembourg avaient été concernés par un mouvement social ininterrompu d'un peu plus d'un mois, entre septembre et janvier. À noter qu'à l'échelle de la région, les abonnés du réseau de train bénéficient d'une réduction de 50% sur leurs abonnements pour une durée de trois mois. Ce geste commercial, pratiqué par la SNCF suite à différents problèmes rencontrés sur de nombreuses lignes, s'applique dès février, et ce, pour une durée de trois mois.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.