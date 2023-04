Les résidents luxembourgeois peuvent faire entendre leur voix sur cette décision de prolonger l'exploitation de deux réacteurs pour une durée de dix ans.

Consultation publique

Donnez votre avis sur la prolongation du nucléaire belge

Simon MARTIN Les résidents luxembourgeois peuvent faire entendre leur voix sur cette décision de prolonger l'exploitation de deux réacteurs pour une durée de dix ans.

Début mars, on apprenait que le gouvernement belge avait demandé à l'énergéticien français Engie d'étudier un scénario qui aboutirait à prolonger l'activité des centrales de Doel 4 (Anvers) et Tihange 3 (Huy) sans les mettre à l'arrêt pendant les hivers 2025-2026 et 2026-2027 pour procéder à leur rénovation, contrairement à ce qui avait été initialement prévu. Parallèlement, il n'a pas rejeté la prolongation éventuelle de réacteurs plus anciens.

On rappelle qu'il y a tout juste un an, ce même gouvernement a décidé, crise énergétique oblige, de prolonger l'activité de Doel 4 et de Tihange 3 jusqu'en 2035 - alors que la Belgique aurait dû abandonner officiellement l'atome en 2025. Un revirement qui implique son lot de conséquences. Ces mêmes conséquences qui rebondissent jusqu'au Luxembourg.



En effet, le ministère luxembourgeois de l'Environnement, du Climat et du Développement durable indique avoir été contacté par le service public fédéral belge de l'Économie, des P.M.E., des Classes moyennes et de l'Énergie, situé à Bruxelles, à propos de ces prolongations.

Ouverture d'une consultation publique

Les deux ministères veulent ainsi informer les résidents luxembourgeois «que le projet de prolongation de la durée de vie des réacteurs nucléaires de Doel 4 et de Tihange 3 est soumis à une consultation du public transfrontalière». En effet, ces deux réacteurs sont situés à proximité de la frontière entre la Belgique et le Luxembourg, tout comme l'est la centrale de Cattenom au passage.

Le réacteur de Doel 4 a été mis en service en juillet 1985 tandis que le réacteur de Tihange 3 a été mis en service en septembre 1985. Comme indiqué plus haut, les deux devaient être désactivés en septembre 2025.

Dès lors, les résidents luxembourgeois peuvent faire entendre leur voix sur cette décision de prolongation d'exploitation pour une durée de dix ans. Toutes les personnes intéressées peuvent ainsi émettre leurs observations et suggestions par voie électronique à l'aide du formulaire en ligne ou par voie postale à l'adresse: SPF Économie, P.M.E., Classes moyennes et Énergie Consultation publique Doel 4 et Tihange 3 Boulevard du Roi Albert II 16 B-1000 Bruxelles.

Cette consultation publique se terminera le 20 mai prochain.

