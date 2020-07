La ministre française déléguée à l'Industrie est attendue jeudi après-midi en Moselle, dans l'hexagone. Elle doit y rencontrer les organisations syndicales, et en apprendre plus sur les projets d'Ineos, seul repreneur à l'heure actuelle.

«Donner un avenir durable à Hambach»

(ASdN) - Les syndicats de Smart attendent Agnès Pannier-Runacher de pied ferme. La ministre déléguée en charge de l'Industrie se rendra jeudi après-midi sur le site d'Hambach, quelques jours après que Paris a demandé une contre-expertise sur le projet de vente de l'usine mosellane par Daimler. Si elle entend rassurer les organisations syndicales, inquiètes pour l'avenir des 1.600 salariés de l'usine et ses sous-traitants, la ministre compte bien aussi prendre le pouls du projet du potentiel repreneur britannique Ineos.

Agnès Pannier-Runacher, ministre française déléguée en charge de l'Industrie Photo: Gézelin Grée

S'il est le seul annoncé, la ministre déléguée en charge de l'Industrie ne semble pas réfractaire au repreneur. Selon elle, Ineos pourrait être en mesure de relever le challenge. Un défi qui consiste à être «crédible, industriel, capable d'investir et de s'inscrire sur le long terme», explique-t-elle à nos confrères de France Bleu mardi dans une interview.

Pour autant, la ministre française laisse la porte ouverte à d'autres repreneurs. «Ce qui m'importe c'est de m'assurer de ce que nous mettons dans le site», précise-t-elle, avant d'ajouter que l'objectif est avant tout de permettre «de donner un travail à l'ensemble des salariés du site.»

Pour autant, pas de précipitation. Si elle dit comprendre l'angoisse des salariés et de leur famille, la ministre entend agir «de manière professionnelle et non émotionnelle». Un cabinet privé a ainsi été mandaté afin de pouvoir «donner des informations de qualité» aux élus, aux organisations représentatives des salariés et à la sous-traitance.

Quant aux projets du potentiel repreneur, Agnès Pannier-Runacher n'y voit pas d'inconvénients... mais quelques conditions. Car si Ineos envisage de produire un véhicule SUV thermique, pour la ministre, il faut que «ce véhicule ait un successeur, des petits frères qui soient, soit à hydrogène, soit électriques».



Pour ce faire, le groupe britannique peut toutefois compter sur le gouvernement français. «Nous sommes prêts à les accompagner en ce sens, mais il faut qu'ils partagent avec nous leur stratégie produit», souligne la ministre. Car pour elle, «donner un avenir durable à Hambach, c'est donner un avenir sur des produits à l'empreinte carbone beaucoup plus réduite que celle qui est envisagée dans le projet Ineos».

