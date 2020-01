Le maire de Metz monte à nouveau au créneau et réclame une «compensation financière» de la part du Luxembourg. Selon lui, les recettes perçues sur les salaires des frontaliers devraient en partie revenir aux territoires lorrains.

Grande Région 2 min.

Dominique Gros réclame 200 millions au Luxembourg

Le maire de Metz monte à nouveau au créneau et réclame une «compensation financière» de la part du Luxembourg. Selon lui, les recettes perçues sur les salaires des frontaliers devraient en partie revenir aux territoires lorrains.

(ER) - «Si le Luxembourg veut réussir sa métropolisation, il doit tenir compte des territoires voisins.» Invité ce jeudi par nos confrères de 100.7, le maire de Metz a rappelé l'urgence de trouver une «juste répartition fiscale» entre la France et le Luxembourg.

L'idée de «compensation financière au profit du territoire français» revient donc sur le tapis. Il y a huit mois, au côté de Wolfram Leibe, bourgmestre de Trèves, Dominique Gros avait interpellé le président français Emmanuel Macron et la chancelière allemande Angela Merkel sur la question. Une revendication qui était restée lettre morte de la part des autorités luxembourgeoises.

Les voisins veulent une compensation pour les frontaliers Dans une lettre adressée à Emmanuel Macron et Angela Merkel, quatre élus français et allemands réclament une compensation fiscale au Luxembourg voisin qui emploie 200.000 frontaliers alors que leurs communes supportent les investissements publics.

L'élu socialiste a rappelé la particularité du Grand-Duché. Si ce dernier«entretient la moitié de sa population active, l'autre partie est supportée de l'autre côté de la frontière». Autrement dit, si les frontaliers, qui ont été formés en France, payent leurs impôts au Luxembourg, ils utilisent des infrastructures et des services financés par les autorités françaises. Un combat qui n'est pas électoral puisqu'après 12 ans à la tête de la mairie de Metz, il ne se représentera pas aux élections municipales de mars 2020.

Dominique Gros souhaite donc mettre fin à ce déséquilibre et rêve d'un modèle identique à celui qui existe entre la Savoie et le canton de Genève. Concrètement, le politicien souhaiterait que la région Grand Est touche 2.000 euros par an et par frontalier, soit 210 millions d'euros pour un total de 105.000 frontaliers à l'heure d'aujourd'hui. A titre de comparaison, le Luxembourg verse 30 millions annuellement à la Belgique depuis 2002.

Un nouveau pas vers des compensations transfrontalières Un Etat se doit de répartir équitablement les recettes fiscales avec ses voisins en zones frontalières. Le message a été adopté, mardi, par une instance du Conseil de l'Europe. Pour le Luxembourg, la note pourrait aller de 100 à 200 millions d'euros à reverser à la France. Resterait encore l'Allemagne et la Belgique à dédommager.

«Cet argent servirait à financer du côté français, les infrastructures et les services que les citoyens attendent de leurs communautés, et non pour mettre des décorations de Noël», estime encore Dominique Gros. Le maire messin faisant ici référence aux propos tenus par le Premier ministre Xavier Bettel en mars 2018, en marge de la signature d'accords en matière d'infrastructures signés entre le Luxembourg et la France.