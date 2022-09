Des travaux de réfection de la chaussée vont entraîner deux nuits de fermeture sur l'A31 entre Thionville et Metz cette semaine.

Mobilité

Deux nuits de fermeture sur l'A31 cette semaine

Des travaux de réfection de la chaussée vont entraîner deux nuits de fermeture sur l'A31 entre Thionville et Metz cette semaine.

Les usagers de l'autoroute A31 devront prendre leurs dispositions cette semaine, en particulier ceux qui ont l'habitude de circuler en soirée ou pendant la nuit. En raison de travaux de réfection de la chaussée, l'axe autoroutier sera fermé à la circulation deux nuits de suite cette semaine.

Feu vert pour l'écotaxe alsacienne Le Parlement français a définitivement adopté un projet de loi permettant à la Collectivité européenne d'Alsace d'instaurer une écotaxe pour les poids lourds à partir de 2024. Un report de trafic sur l'A31 lorraine est craint par certains élus locaux.

Le chantier aura des répercussions entre Thionville et Metz, et plus précisément entre Richemont et Guénange. Ce mardi 6 septembre à partir de 21h, l'A31 sera coupée dans le sens Metz-Luxembourg à hauteur de l'échangeur n°37 de Mondelange, indique la direction des routes de l'Est dans un communiqué de presse. Les travaux seront réalisés dans la nuit, jusqu'à 5h30 ce mercredi matin. Une déviation sera mise en place par la RB8, la RD8bis, la RD1 et la RD60.

Et mercredi soir, rebelote. Cette fois-ci, c'est dans le sens Luxembourg-Metz que l'autoroute sera fermée à la circulation, à hauteur de la sortie de Guénange. Là aussi, les travaux auront lieu entre 21h et 5h30, et risquent ainsi d'impacter le trafic matinal. Une déviation sera mise en place par la RD60, la RD953 et l'A30.

À noter que la circulation de l'A30 sera également coupée au niveau de l'échangeur n°2b de Fameck Feltière dans le sens Longwy-Metz lors de la nuit de mercredi 7 à jeudi 8 septembre. Une déviation sera mise en place par la VR52 et l'A4.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.