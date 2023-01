Le réseau de bus RGTR va s'étoffer dans les prochains mois de deux nouvelles lignes de bus qui relieront Val-de-Briey à Luxembourg-Ville et Thionville à Esch-sur-Alzette.

Grande Région 2 min.

Sur le réseau RGTR

Deux nouvelles lignes de bus pour les frontaliers lorrains

Le réseau de bus RGTR va s'étoffer dans les prochains mois de deux nouvelles lignes de bus qui relieront Val-de-Briey à Luxembourg-Ville et Thionville à Esch-sur-Alzette.

(tb/m. m.)- De plus en plus de frontaliers cherchent des alternatives à la voiture pour se rendre au Luxembourg tous les jours. Prendre le bus est l'une d'entre elles. Bonne nouvelle pour les travailleurs français habitant la région de Thionville: le ministère de la Mobilité et des Travaux Publics a confirmé que deux nouvelles lignes de bus transfrontalières allaient voir le jour dans les prochains mois.

Du changement attendu sur les lignes RGTR transfrontalières Le réseau RGTR réfléchit à une nouvelle stratégie de desserte. Pour Sergio Prado, chef du réseau des bus transfrontaliers, il faut à l'avenir se concentrer plus sur des «axes stratégiques».

La première, la ligne 602, reliera Val-de-Briey à Luxembourg-Ville, via Esch-sur-Alzette et la Cloche d'Or. Elle fera notamment halte à Avril, Trieux-Beuvillers, Aumetz et Audun-le-Tiche du côté français. Cette ligne sera mise en service à partir du 21 mai prochain et environ 14 allers-retours quotidiens sont programmés.

L'autre ligne, la 551, va rapprocher encore un peu plus les deux anciennes métropoles du fer de Thionville et Esch-sur-Alzette, elles qui ont signé fin 2022 un accord de partenariat et de coopération, pour favoriser le développement de projets communs. Cette ligne Thionville-Belval desservira Elange, Foetz et Esch-sur-Alzette et proposera «26 allers et retours journaliers», indique le ministère de la Mobilité et des Travaux publics. La mise en service est prévue pour le 16 juillet 2023.

Voilà une alternative qui permettra peut-être de désengorger l'axe Thionville-Esch-sur-Alzette, qui voit passer quotidiennement 15.000 voitures, comme l'a rappelé Pierre Cuny, maire de Thionville et président du Pôle métropolitain frontalier du Nord Moselle, à nos confrères du Républicain Lorrain.

Une dizaine de lignes pour les frontaliers

Ces deux lignes, rappelle le ministère, «avaient fait objet de la soumission publique lancée fin 2020 par l’État luxembourgeois».

Les horaires définitifs n'ont pas encore été communiqués. Ils sont en général «disponibles 1 à 2 mois avant le lancement», précise le ministère de la Mobilité, qui ajoute qu'une «communication sera effectuée en temps utile par l’administration des transports publics».

Le réseau RGTR, qui a été complètement réorganisé en 2022, dispose à l'heure actuelle d'une dizaine de lignes destinées aux frontaliers.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.