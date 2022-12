Charles Coulombeau, chef de La Maison dans le Parc à Nancy et Fabrice Arnould, chef de la Brasserie des Arts et Métiers à Metz, figurent parmi le palmarès 2023 du célèbre guide jaune pour la région Grand Est.

Deux chefs lorrains récompensés par le guide Gault&Millau

Comme celui du guide Michelin, le palmarès du Gault&Millau est toujours un moment fort attendu en fin d'année. Il y a quelques jours, le guide jaune a dévoilé à Reims ses lauréats 2023 pour le Grand Est, sous le parrainage de l'Alsacien Olivier Nasti, «cuisinier de l’année» sur le plan national.

Cinq des 1.000 meilleures tables du monde sont au Luxembourg Le classement «La Liste», édition 2023, répertoriant les 1.000 meilleures tables du monde, incorpore cette année pas moins de cinq restaurants luxembourgeois.

Dans ce palmarès figurent deux Lorrains. Charles Coulombeau, chef de La Maison dans le Parc à Nancy, 15,5 et 3 toques, a été élu «Grand de Demain». L'équipe du Gault&Millau place ainsi de grands espoirs en ce jeune chef, qui avait déjà reçu le trophée «Cuisine de la mer, des lacs et des rivières» l’an passé. «C’est une façon de nous dire que nous sommes sur la bonne voie. C’est un bon signal qui fait du bien», a-t-il confié à nos confrères du Républicain Lorrain.

«Une surprise et une fierté»

Le second, Fabrice Arnould, est chef de la Brasserie des Arts et des Métiers à Metz (12,5 et une toque). Il a reçu le trophée «Tradition d'Aujourd'hui», l’assurance d’une cuisine traditionnelle de qualité, faite maison avec des produits régionaux. Un trophée qui représente «une surprise et une fierté», a-t-il expliqué à nos confrères. «Cela récompense le travail de toute l’équipe. L’intitulé correspond bien car nous nous inscrivons dans la lignée des brasseries parisiennes tout en ajoutant notre fantaisie.»

Le Gault&Millau d’or Grand Est a quant à lui été attribué à Thierry Schwartz, chef du restaurant éponyme à Obernai, qui a obtenu la note de 16/20. Les enquêteurs ont été séduits par sa cuisine nature.



Plusieurs «5 toques»

Le palmarès 2023 du célèbre guide jaune vient confirmer que le Grand Est est une terre de gastronomie, notamment le long de la frontière allemande, où de nombreux restaurants figurant dans le guide sont établis. Le territoire compte par ailleurs plusieurs «5 toques», la plus haute distinction dans le Gault&Millau, soit une note comprise entre 19/20 et 20/20. Le restaurant d'Olivier Nasti à Kaysersberg (La table d'Olivier Nasti) en fait notamment partie. Retrouvez dans notre carte interactive ci-dessous l'ensemble des restaurants inscrits au Gault&Millau dans le Grand Est:

Notons que l'édition 100% luxembourgeoise du guide jaune a quant à elle sacré en octobre dernier Roberto Fani du «Ristorante FANI» à Roeser comme chef de l'année au Luxembourg.

