Des travaux prévus ces prochains jours sur l'A31

Une voie sera neutralisée sur l'autoroute, entre Richemont et Mondelange, mardi et mercredi, afin de permettre aux intervenants français d'intervenir sur le tronçon. Jeudi matin, une voie sera également fermée entre Yutz et Thionville.

(aa) - Les automobilistes de l'autoroute A31 risquent d'être confrontés à des ralentissements ponctuels dans les deux sens, de mardi à jeudi. En raison de la réfection d'ouvrages d'art et de la pose de panneaux d'information.

Mardi tout d'abord, la voie de gauche dans le sens Luxembourg-Metz sera fermée entre 9h30 et 15h, pour permettre aux ouvriers de travailler en toute sécurité. Le tronçon touché par la neutralisation est celui qui relie les communes de Richemont et de Mondelange.

Mercredi, ensuite, les mêmes travaux auront lieu dans l'autre sens Metz-Luxembourg, et provoqueront également la fermeture de la voie de gauche. La même partie de l'autoroute reliant les villes de la Vallée de l'Orne sera impactée entre 9h30 et 15h.

Pour finir, jeudi, c'est le secteur du Thionvillois qui sera concerné par des opérations. La pose de panneaux d'information causera la fermeture de la voie de droite entre Yutz et Thionville. Dans le sens Metz-Luxembourg, elle aura lieu à partir de 9h30 à Yutz. Dans le sens Luxembourg-Metz, à partir de 10h30.