A la frontière vers la France, les automobilistes sont nombreux à se rendre à la pompe à essence, ce jeudi, à quelques heures de l'entrée en vigueur des nouvelles mesures sanitaires annoncées mercredi par Emmanuel Macron.

Grande Région 2

Des stations-service prisent d'assaut

A la frontière vers la France, les automobilistes sont nombreux à se rendre à la pompe à essence, ce jeudi, à quelques heures de l'entrée en vigueur des nouvelles mesures sanitaires annoncées mercredi par Emmanuel Macron.

(ASdN avec Nicolas Anen) - Pare-chocs contre pare-chocs, de longues files de voitures se sont formées au sud du pays ce jeudi midi. A quelques heures du reconfinement dans l'Hexagone, les stations-essence et bureaux de tabac situés à la frontière ont été pris d'assaut.

«Il y a 20 fois plus de monde que d'habitude», raconte le vendeur d'un des nombreux bureaux de tabac et d'alcool des Terres rouges. «Nous n'avons pas eu telle précipitation depuis la levée du confinement au printemps». La plupart d'entre eux viennent faire des stocks. «L'alcool et les produits du tabac sont vendus en grandes quantités», constate-t-il.

A l'extérieur, l'embouteillage s'étend «de la station-service à Audun-le-Tiche en France», explique un chauffeur français venu faire le plein «et acheter une bouteille d'alcool».

2 Des files interminables se sont formées, ce jeudi, aux frontières du pays avec la France. Photo: Nicolas Anen

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Des files interminables se sont formées, ce jeudi, aux frontières du pays avec la France. Photo: Nicolas Anen Des files interminables se sont formées, ce jeudi, aux frontières du pays avec la France. Photo: Nicolas Anen

Ces scènes sont également observables ailleurs dans le pays. Le service de trafic CITA a en effet signalé des problèmes de circulation aux postes-frontières, comme à Rumelange et Rodange, à hauteur des stations d'essence.

Si la menace d'un nouveau confinement était d'ores et déjà pressentie depuis plusieurs jours, la mesure a été officiellement annoncée mercredi soir par le président français Emmanuel Macron. Celui-ci entrera en vigueur dans la nuit de jeudi à vendredi.

Au Luxembourg, s'il n'est pour l'heure pas question de reconfiner la population, un couvre-feu de 23 heures à 6 heures va être prochainement mis en place. Il pourrait d'ailleurs entrer en vigueur dès ce vendredi.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.