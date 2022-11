Des parties d'un corps ont été retrouvées à proximité d'un parking dans la ville allemande de Temmels. Selon la police, il s'agit d'un crime récent qui a été commis dans la région frontalière.

Grande Région 2 min.

Enquête

Des restes humains découverts à la frontière allemande

Tiago RODRIGUES Des parties d'un corps ont été retrouvées à proximité d'un parking dans la ville allemande de Temmels. Selon la police, il s'agit d'un crime récent qui a été commis dans la région frontalière.

(Tiago RODRIGUEZ avec dpa)-Les morceaux de corps ont été retrouvés mardi près de la localité allemande de Temmels, dans le district de Trèves-Saarburg, près de la frontière avec le Luxembourg.

Le corps d'une femme retrouvé à Steinsel Le corps en état de décomposition avancé d'une femme a été découvert mercredi dernier au parc Laval à Steinsel. La cause du décès n'est pas encore connue.

Vers 14 heures, un témoin a informé la police de la découverte des morceaux de corps sur un parking, ont annoncé mercredi les autorités allemandes.

Sur place, les forces de l'ordre ont découvert les restes d'une personne non encore identifiée dans un buisson en dehors du parking.

Aucune information supplémentaire n'est encore disponible sur l'origine de la victime et les circonstances de la découverte. Les investigations de la police judiciaire de Trèves se poursuivent.

S'agirait-il de parties manquantes du corps de Diana ?

La presse allemande fait le lien entre cette découverte et le décès de Diana Santos, dont le corps démembré a été retrouvé le 19 septembre dernier à Mont-Saint-Martin. Aujourd'hui encore, certains restes manquent.

Le Trierische Volksfreund cite le porte-parole de la police, Uwe Konz, qui déclare : «Il est maintenant important de mettre, par le biais de la médecine légale, un nom et un visage qui correspondent à cette découverte».

Diana, un nom derrière le drame de Mont-Saint-Martin Cette mère de famille était née à Porto et travaillait en tant que serveuse au Luxembourg.

Uwe Konz a confirmé à ce journal que la découverte était très probablement liée à un crime récent. «Nous n'avons certainement pas affaire à un cadavre de guerre. Nous examinons tous les cas de personnes disparues et de victimes de crimes. Ceux qui sont commis dans la zone frontalière en font également partie», a déclaré le fonctionnaire.

News Trier rapporte que la police a repris les recherches mercredi après-midi. Selon la même publication, des centaines d'officiers de police ont couvert une zone forestière adjacente et de nombreux arbres ont été abattus et des forêts denses ont été examinées. Des drones et des chiens de recherche ont été utilisés.

Le journal ajoute que les forces de police luxembourgeoises ont également participé aux investigations ce mercredi.

Cet article a été publié pour la première fois sur Contacto

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.