Ce week-end, l'art équestre, les arts de rue et le monde enchanté de la fête foraine vous mettront des étoiles plein les yeux.

Nos idées de sorties en Grande Région

Des manèges à gogo et des spectacles enchanteurs

Mélodie MOUZON Ce week-end, l'art équestre, les arts de rue et le monde enchanté de la fête foraine vous mettront des étoiles plein les yeux.

La fin de l'été approche mais il est encore temps de profiter des nombreux événements et animations aux quatre coins de la Grande Région. Au programme ce week-end: des manèges pour petits et grands, des spectacles féériques et des traditions locales à redécouvrir.

Cinq choses à savoir sur la Schueberfouer La Schueberfouer existe depuis 681 ans. Au départ, il s'agissait d'un marché, mais aujourd'hui, c'est devenu la plus grande fête foraine de la Grande Région. Découvrez cinq choses incontournables sur la plus grande foire populaire du Luxembourg.

Au Luxembourg

L'événement incontournable au Luxembourg ce week-end et durant trois semaines, c'est la Schueberfouer. La foire la plus populaire du Luxembourg est de retour dans sa formule classique, comme avant la pandémie. Amateurs de sensations fortes ou non, les 223 attractions de la plus grande fête foraine de la Grande Région feront le bonheur des petits et des grands. Vous trouverez de quoi rassasier les petits creux et les grandes faims dans les quelque 70 restaurants et stands de nourriture. La Schueberfouer est ouverte tous les jours de midi à 1h du matin (dès 11h pour les restaurants).

Toutes les infos sont à retrouver sur: fouer.lu

En Lorraine

Le temps d'un week-end, Metzervisse Village lorrain fait revivre les métiers d'antan et les traditions: forgeron, tailleur de pierres, battage à l’ancienne, vieux tracteurs, vieilles voitures,... Assistez également au défilé des groupes folkloriques et à bien d’autres activités encore.

Tarifs: entrée, spectacles et parkings gratuits.

Passionné d'art équestre ou simplement curieux d'en connaître plus sur cette discipline? Alors rendez-vous ce samedi de 20h à 22h30 et dimanche de 15h à 17h30 au Lac de Madine pour les représentations du spectacle équestre «Equidanse». Chevaux et danseurs se partagent ici la piste.

Un magnifique spectacle où artistes et chevaux partagent la piste. Photo: D. R.

Vous pourrez y découvrir du flamenco, de la danse orientale, un cheval de trait star des magazines de mode ou encore un numéro entre une chèvre et son ami cheval. De quoi passer un bon moment d'émerveillement.

Réservez vos billets en ligne ou achat sur place : 15€ pour les adultes et 10€ pour les enfants (-12 ans).

En province de Luxembourg

Direction la Gaume cette fois, à Florenville plus précisément, pour la 48e édition du Festival International des Arts de la Rue de Chassepierre, qui revient lui aussi dans sa forme classique pré-pandémie. Cet été encore, plus de cinquante compagnies, venues de Belgique, de France, de Suisse, des Pays-Bas et de Grande-Bretagne, sillonneront les rues et les prairies du village pour vous raconter des histoires familières et vous proposer des performances drôles, touchantes ou à couper le souffle. Laissez-vous emporter par la magie du théâtre de rue le temps d'un week-end!

Tarifs sur place: adulte: 28€/1 jour et 38€/2 jours; enfant (8-12 ans): 8€/1 jour et 12€/2 jours (attention, paiement en espèces!).

Infos: www.chassepierre.be

Foire aux disques, CD et DVD à Arlon ce dimanche de 10 à 17h: l'endroit idéal pour tout amateur de (bonne) musique. Tous les styles musicaux seront représentés à travers une quinzaine d'exposants (pop, rock, électro, métal, hardrock, variétés françaises, classique,...). Ouverture des portes à 9h30.

Adresse: rue Godefroid Kurth, 2 à 6700 Arlon

Tarif : 4€ (billetterie en ligne)

