Des lombrics pour les WC d'une aire d'autoroute

La première station de repos rencontrée sur l’autoroute A31 (sens Luxembourg-Metz) fait actuellement peau neuve. Dans quatre mois, les usagers trouveront plus d'espaces de stationnement mais aussi des toilettes sèches 100% écolo, inédites en France.

(DH) - Connue pour son état déplorable, la première aire de repos située, sur l'A31, entre la frontière et Thionville, va changer de réputation. Tout le mérite en reviendra à l'installation de WC au mode de fonctionnement unique en France. En janvier 2020, les routiers et automobilistes découvriront ainsi les premières toilettes sèches et à lombrics implantées sur une autoroute.

Pour enrayer le manque de civisme dans le bloc sanitaire, la DIR-Est a opté pour ce modèle qui fonctionne sans sciure mais via un tapis roulant installé sous la cuvette des WC. Celui-ci a pour fonction de conduire les déjections vers un local hermétique habité seulement par des vers.

Les lombrics doivent muer urines et selles en compost. Pour les techniciens, les vers travailleront d'ailleurs si bien que le réservoir collectant les déchets ultimes ne devra être vidé que tous les cinq ans.

2,2 millions d'euros

Pour la DIR-Est (Direction interdépartementale des routes de l'Est) qui finance ces travaux inédits, l'opération devrait permettre d'économiser sur l'entretien de cet équipement mais aussi la facture d'eau.

Au total, la DIR-Est dépensera 2,2 millions euros pour réaménager les sanitaires de cette aire de repos qui est fermée pour quatre mois.

96 emplacements

Et si le chantier s'avère si long, c'est qu'il est aussi question de réhabiliter totalement cette aire d’autoroute, située à hauteur d'Entrange, à commencer par le parking.

Le nombre d'emplacements prévus pour les routiers passera ainsi de 15 à 69 places alors que 27 places seront réservées aux automobilistes.

L'aire sera à nouveau fermée de septembre 2020 à janvier 2021, pour une seconde tranche de travaux.