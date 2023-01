C'est l'heure de notre sélection de sorties du week-end en Grande Région. Au programme ces 28 et 29 janvier: des oiseaux à compter, des livres à dévorer et des auteurs à rencontrer, des sportifs à encourager ou encore des rockeurs à acclamer.

Idées de sorties

Des livres pour les enfants et des concerts pour les grands

Au Luxembourg

• Ce week-end, ouvrez les yeux, levez les yeux, et participez au recensement des oiseaux au Luxembourg organisé par l'ASBL natur&ëmwelt.

Les populations d'oiseaux diminuent Un nouveau comptage des oiseaux a lieu ce week-end. La connaissance des espèces a drastiquement diminué au cours des dernières années. Rares sont ceux qui peuvent encore énumérer plus de quelques oiseaux.

«Pendant une heure de votre choix, les oiseaux présents dans votre jardin ou sur le balcon. Notez toutes les espèces d’oiseaux que vous observez ainsi que leur nombre respectif», explique l'association. Ensuite, il faut remplir un formulaire disponible sur le site de natur&ëmwelt, où figurent également toutes les informations nécessaires.

• Le centre culturel opderschmelz de Dudelange accueille, ce samedi 28 janvier de 10h à 18h, un Salon du livre pour enfants. Des dizaines d'auteurs sont présents, des temps de lecture sont proposés, tout comme des représentations de théâtre de marionnettes. L'entrée est gratuite.

• Luxexpo the Box accueille deux événements. Depuis jeudi, et jusqu'à dimanche, s'y déroule le Salon des vins des vignerons indépendants avec la présence de 35 exposants venus de Nouvelle-Aquitaine, notamment de la région bordelaise. Parallèlement, Luxexpo the Box propose aussi le salon des antiquaires Antiques & Art Fair. Il s'agit de la 48e édition.

• Fan de natation? Alors direction La Coque, au Kirchberg, pour la compétition internationale Euro Meet, en présence de quelques pointures mondiales dans le bassin, et des meilleurs représentants du Luxembourg.

En France

• A Metz, la place de la République, au centre-ville, accueille le marché du terroir franco-allemand. 35 producteurs des deux pays proposeront leurs produits artisanaux dimanche à partir de 10h. Différentes animations sont programmées au cours de la journée et le 60e anniversaire du Traité de l'Elysée sera célébré.

• Les amateurs des grands classiques du rock ont le choix ce week-end. A Rombas, la scène de l'espace culturel accueille, ce samedi 28 janvier à 20h30, Rock Legend Experience: un spectacle qui met à l'honneur Dire Straits, Queen, Led Zeppelin, Van Halen, U2 ou Genesis. Toujours ce samedi soir, à Longwy, le restaurant Lemmy's propose le concert de Lords of Rock et ses reprises d'AC/DC, Led Zeppelin, Deep Purple, Kansas, ZZ Top.

• Un projet de construction ou de rénovation? Alors direction le 3e Salon conseil habitat qui se déroule ce samedi et ce dimanche de 10h à 18h au Cosec du collège du Haut-Kême à Florange. L'entrée est gratuite et de nombreux professionnels attendent les visiteurs.

En Allemagne et en Belgique

• Un concert de gospel y est programmé en proche Sarre ce week-end. Samedi à 20h, la Stadthalle de Merzig accueille The Original USA Gospel Singers & Band, en pleine tournée européenne. Les billets sont en vente ici.

• Le club de football SG Sauertal, tout près de la frontière avec Echternach, organise sa 7e Winter-Cup sur le terrain de Ralingen. Les équipes du FC Victoria Rosport, du RFCU Luxembourg, de l'Eintracht Trier et du FC Hochwald Zerf se disputeront le trophée sur les deux jours. A noter, samedi à 17h30, un match de gala entre l'équipe «Kicker gegen Krebs» et une sélection d'anciens internationaux luxembourgeois. L'entrée est de 6 euros (10 euros pour les deux jours). Les bénéfices du tournoi seront reversés à l'association de lutte contre le cancer de Rhénanie-Palatinat.

• La troupe de théâtre Les Timarans de Martelange remonte sur les planches et propose une représentation de la pièce «Ne fermez pas le cercueil!» ce samedi 28 janvier à 20h15 à la Maison de village de Martelange. L'entrée est à 9 euros.

