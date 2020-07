Suivant l'exemple du bourgmestre de Trèves, dix-huit élus de Rhénanie-Palatinat viennent d'adresser un courrier aux autorités afin qu'elles révisent le statut du Grand-Duché toujours qualifié de "zone à risque covid".

Des élus allemands plaident en faveur du Luxembourg

Wolfram Leibe n'aime guère la tournure que prennent les relations germano-luxembourgeoises. Et le bourgmestre de Trèves, au nom de ses concitoyens, ne s'est pas privé de le faire savoir dernièrement dans un courrier adressé aux autorités politiques du Land de Rhénanie-Palatinat. L'initiative avait trouvé écho auprès du conseiller régional de Trèves-Sarre, Günther Schartz, et voilà maintenant que 17 élus locaux viennent eux aussi de signer un texte commun insistant sur la nécessité de laisser ouvertes les frontières entre le Grand-Duché et les Länder voisins.

L'argumentation ne repose pas sur le seul fait que, quotidiennement, plus de 45.000 citoyens allemands viennent travailler au Luxembourg. Au-delà de leur couleur politique, les élus signataires rappellent qu'il convient de «réviser immédiatement la qualification du Luxembourg en tant que zone à risque». L'estimation sanitaire, selon eux, ne devant s'appuyer que sur le seul relevé des infections au covid-19 dépistées chez les résidents luxembourgeois et non sur l'ensemble des sujets testés, frontaliers compris notamment.

Pour les données actuelles, le Luxembourg passerait ainsi de 5.952 personnes positives au coronavirus (total) à ''seulement" 4.852 cas (juste résidents), une différence de 1.100 qui a son importance

Le gouvernement du Land de Rhénanie-Palatinat et le ministre fédéral de l’Intérieur, Horst Seehofer, n'ont pas encore officiellement réagi à cette initiative.

A titre d'information, le bourgmestre de Trèves a communiqué il y a peu sur les taux d'infection de la population. Pour sa ville le ratio d'habitants testés positifs s'établit à 108/100.000 habitants, contre 178 pour la Rhénanie-Palatinat et 271 pour l'ensemble de l'Allemagne.

