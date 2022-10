Une remarque du premier adjoint Khalifé Khalifé a provoqué la colère d'élues de l'opposition lors du dernier conseil municipal de Metz. Elles ont quitté la salle en guise de protestation.

Suite à des propos sexistes

Des élues «se lèvent et se cassent» à Metz

«Madame Picard, vous n’allez pas faire pipi dans votre culotte, là ? ». Ces propos sexistes font le tour de la toile depuis fin de semaine dernière. Ils ont été lancés en plein conseil municipal par Khalifé Khalifé, premier adjoint au maire de Metz. Victime d'un «petit AVC» la semaine dernière, François Grosdidier a été contraint de laisser son fauteuil à son adjoint. Qui s'est donc fait remarquer d'emblée et non de la plus belle des manières...



Face à sa conduite peu élégante et à son refus de s'excuser, les élues de l'opposition ont décidé «de se lever et de se casser».

L'incident est survenu alors que les élus examinaient le sixième point à l'ordre du jour concernant le « contrat de sécurité intégrée », qui prévoit notamment l’augmentation des effectifs de police sur la circonscription de Metz.

Khalifé Khalifé entame son intervention par «Pitié, arrêtez d'en faire un enjeu politique. Il y a des sujets bien plus graves que cela...». Puis d'enchaîner: « Madame Picard vous n’allez pas faire pipi dans votre culotte, là, devant tout le monde. Vous m’inquiétez, là ! », a soudain lancé à la cantonade le premier adjoint qui dirigeait le conseil municipal. Les réactions n'ont pas manqué de fuser immédiatement. A commencer par l'élue PS concernée directement par la remarque. «Votre expression est tout à fait irrespectueuse », a rétorqué Charlotte Picard. «Vous n’avez pas besoin de parler de mon corps et de mon urologie au sein du conseil municipal», a-t-elle ajouté, exigeant des excuses.

Mais le premier adjoint persiste et signe.«Vous m’excusez, mais elle tombait tellement bien», souligne-t-il. «Ah non, elle tombait tellement mal», répond du tac au tac Charlotte Picard.

L'opposition quitte la salle

Une élue écolo est alors intervenue dans le débat, rappelant à l'adjoint que ses propos étaient «infantilisants» et «rabaissants». Marina Verronneau, l'élue écologiste, s'est alors tournée vers son groupe d'élus : « On se lève et on se casse, là ? On se lève et on se casse, c’est inadmissible!», a-t-elle conclu avant de quitter la salle avec son groupe. Ce qui n'a pas empêché le conseil municipal de se poursuivre. Il aura fallu arracher des excuses à l'adjoint au maire pour que les élus de l'opposition réintègrent la séance ensuite.

Les élues d'opposition ont reçu des soutiens de toutes parts. A commencer par le président du groupe des députées socialistes à l'Assemblée nationale, Boris Vallaud.

La fédération de la Moselle du parti socialiste a également apporté son soutien à Charlotte Picard dans un communiqué, soulignant «qu'en politique ou ailleurs, comme toutes les formes de discrimination, les propos sexistes n’ont pas leur place. Si notre camarade Charlotte s’était prénommée Charles, jamais elle n’aurait subi de tels commentaires. »

