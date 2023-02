Le week-end est à dominante musicale en Grande Région, avec des concerts de punk-rock ou de jazz, un ballet ou encore un festival d'art sonore. Et il y a aussi des sorties sportives ou gastronomiques.

Des concerts pour toutes les oreilles en Grande Région

Au Luxembourg

• Pour démarrer cette sélection du week-end, voilà une sortie davantage utile et pratique que ludique. Ce samedi 4 février, à Ingeldorf, l'ACL organise son Kannersëtzbazar, une vente de sièges enfants d'occasion toujours très populaire. Celle-ci se déroule de 9h à 14h, dans les locaux d'Asport Cycling, 34 route d'Ettelbruck.

• Allez, passons maintenant à un rendez-vous autrement plus réjouissant. Vous aimez le vin? Vous aimez le fromage? Alors vous devriez trouver votre bonheur ce samedi et ce dimanche dans la vallée de la Moselle luxembourgeoise, avec l'événement Wine cheese enjoy 2023. Vignerons, distillateurs et restaurateurs ouvrent leurs portes au public en divers endroits, entre Schengen et Grevenmacher.

• La Rockhal d'Esch-sur-Alzette accueille un ballet ce samedi 4 février avec la représentation, à 20h, de l'œuvre de Tchaïkovski Le Lac des cygnes par l'ensemble de ballet russe International Festival Ballet. Les places, dont le prix est compris entre 54,90 euros et 76,90 euros en plein tarif, sont en vente ici.

• La patinoire de Kockelscheuer se met à l'heure du carnaval ce samedi 4 février, avec l'événement Fuesend on ice et différentes animations à partir de 14h. Alors, chaussez vos patins, mais n'oubliez pas d'enfiler votre plus beau déguisement avant! Les prix d'entrée sont ceux habituellement pratiqués.

En France

• Les sportifs, et les adeptes du running et du trail en particulier, ont rendez-vous à Volkrange, près de Thionville, pour la course nature nocturne L'Embuscade étoilée d'Olivier. Départ à 18h, pour un parcours de 13 km. Les marcheurs, quant à eux, s'élanceront pour 8 km. Il est encore possible de s'inscrire ici.

• Sport toujours, à la même heure, mais en tant que spectateur cette fois-ci. Les handballeuses messines poursuivent leur très beau parcours en Ligue des champions en accueillant les Roumaines du Rapid Bucarest. Match à 18h donc, aux Arènes de Metz. Les places sont en vente sur le site du club.

• Pour les plus jeunes (mais pas seulement), direction le Théâtre de Thionville pour assister à la représentation, dimanche 5 février à 15h, d'Alice aux pays des merveilles par le groupe de jazz The Amazing Keystone Big Band. «Sur scène, les 17 musiciens de l’orchestre et deux comédiens vous emmènent de l’autre côté du miroir pour y découvrir les différents styles de jazz qu'ils ont associés aux protagonistes de l'histoire.» Les derniers billets (15 euros) sont en vente sur le site du Théâtre de Thionville.

Festival musical international à Trèves Tout ce week-end se déroule à Trèves l'événement Opening 2023, festival international d'art sonore contemporain. Dix concerts et de nombreuses autres animations sont programmés, avec des musiciens de renom tel Pierre Berthet. Le programme complet est disponible ici.

En Belgique

• Musique toujours, mais dans un tout autre genre à Arlon. U.K. Subs, groupe mythique de la première vague punk britannique dans les années 70, sera sur la scène de L'Entrepôt ce samedi soir. Les Français de The Salute et les Suisses de Nasty Rumours assureront la première partie. Prix d'entrée: 15,70 euros.

• A Arlon toujours, le Lions Club Forêt d'Anlier organise son 29ème salon vinicole ce week-end. Au menu: 25 vignerons, six stands gourmands et un espace de restauration. La manifestation se déroule au hall polyvalent, de 10h30 à 20h30 samedi et de 10h30 à 18h dimanche. Entrée: 6 euros.

