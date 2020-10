Si le nombre de contaminations dans les classes du royaume continue d'augmenter, cette hausse serait néanmoins moins forte que les semaines précédentes, assure l’Office de la Naissance et de l’Enfance (ONE).

Des chiffres rassurants dans les écoles belges

(ASdN) - Six semaines après la rentrée des classes en Belgique, le covid-19 reste bien présent dans les classes belges. Mais selon les dernières statistiques de l'Office de la naissance et de l'enfance (ONE), le virus aurait néanmoins ralenti sa course. Entre le 21 septembre et le 4 octobre, 235 cas pour 100.000 élèves scolarisés en enseignement fondamental et secondaire ont ainsi été recensés.

Une hausse «moins forte» que les semaines précédentes, assure le communiqué de l'ONE. Pour autant, ces chiffres seraient à interpréter «avec une grande prudence». «Il s'agira d’attendre les données de la semaine suivante afin de vérifier s’il s'agit d'une tendance», tempère l'organisme belge.

La Belgique durcit à nouveau le ton Face à la reprise de l'épidémie de covid-19, le gouvernement belge a annoncé mardi de nouvelles restrictions sur la vie sociale et les rassemblements à compter de vendredi.

Le virus ne toucherait pas tous les niveaux de manière égale. Les maternelles et les primaires sont ainsi beaucoup moins touchées que les classes du secondaire. Pour la semaine 40, 23 élèves de maternelle et 206 de primaire ont été déclarés positifs contre 862 en secondaire et 209 dans l’enseignement supérieur hors universitaire. Soit un total de 1.300 cas parmi les élèves.

5.820 élèves en quarantaine

Parmi les élèves infectés, «seuls 16 % peuvent être considérés comme liés à une transmission au sein même de l'école», assure toutefois l'ONE. Autrement dit, liés à un contact étroit à l'école, avec un élève ou un enseignant. En effet, 27% de ces élèves auraient effectué un test après un contact avec un cas dans la famille.

Le nombre d’élèves mis en quarantaine serait également à la baisse. Entre le 28 septembre et le 4 octobre, ils étaient 5.820 - contre 7.215 la semaine précédente - soit 0,5 % des élèves de l'enseignement fondamental et secondaire.

Le Grand Est passe au rouge La région connaît une nouvelle hausse des cas de covid-19. Selon les chiffres publiés jeudi par l'Agence régionale de santé, le taux d'incidence moyen a atteint 53,8 infections pour 100.000 habitants la semaine dernière.

Côté français, la situation ne va pas en s'améliorant. Alors que la région Grand Est est désormais classée rouge, l'Agence régionale de santé (ARS) compte 26 foyers dans les écoles et universités dont 11 en Meurthe-et-Moselle, département le plus touché pour ce secteur.

Au Grand-Duché, pas moins de 167 garçons et filles scolarisés ont été infectés par le covid-19, en date du 2 octobre. Un chiffre qui a bondi d'un tiers par rapport à la semaine précédente.

