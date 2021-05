Dernières finitions sur la piste de l'aéroport Charleroi

Alors que l'aéroport du Findel voit son trafic considérablement réduit au premier semestre 2020, Ryanair annonce jeudi la reprise de onze lignes au départ du Luxembourg. Les résidents luxembourgeois se voient toutefois imposer de plus en plus de restrictions de voyage, non sans conséquences, notamment au regard des échanges de la Place avec la City.