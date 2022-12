Si les prix des denrées alimentaires ont flambé ces derniers mois, certains territoires en ont plus fait les frais que d'autres, comme le révèle franceinfo.

Découvrez où le ticket de caisse est le moins élevé en Lorraine

Avec une inflation chiffrée à 6,2%, faire ses courses tout en respectant son budget a dernièrement pu devenir le parcours du combattant pour certains ménages français. Mais si les prix varient en fonction des enseignes, ils ne sont également pas identiques dans les différents départements de l'Hexagone.

Un constat dressé par NielsenIQ pour le compte de franceinfo. Pour les besoins de ce calcul, une liste de 37 produits alimentaires et d'hygiène du quotidien a été dressée par le cabinet spécialisé dans la consommation et le média. Le prix de ces différents articles a été relevé dans chaque département français, afin de pouvoir évaluer l'impact de l'inflation sur le ticket de caisse, ainsi que les disparités régionales existantes.

À l'échelle nationale, le coût total de ce panier s'élevait ainsi à 100,72 euros en moyenne, au début du mois de novembre. C'est 14,4% de plus que l'année dernière à la même période, soit une hausse de 12 euros au passage en caisse. L'occasion de souligner que l'inflation du ticket de caisse est donc plus élevée que l'inflation générale calculée par l'Insee.

Jusqu'à 120€

Face à l'inflation, il y a donc des gagnants et des perdants. À ce jeu, ce sont les habitants de Vendée qui sont les plus chanceux, avec un panier de courses s'élevant à 95,89 euros, et une inflation se chiffrant à 12,56% sur un an. Rien à voir avec les 120,16 euros qu'il est nécessaire de débourser à Paris pour effectuer les mêmes achats, soit 15,66% de plus qu'en novembre 2021. Dans la capitale française, les prix sont donc plus élevés que dans les autres départements, mais augmentent aussi plus vite.

En Lorraine, si les disparités territoriales sont moins élevées qu'entre les deux extrêmes du classement, elles existent tout de même. Ainsi, il est moins coûteux de faire ses achats dans les Vosges, où le panier coûte 98 euros, doit deux euros de moins que la moyenne nationale. C'est tout de même 12,89% de plus qu'il y a un an.

Dans la Meuse, l'achat de ces mêmes 37 produits du quotidien était facturé 40 centimes de plus début novembre, soit une inflation sur un an de 13,36%. La Moselle se classe troisième du classement lorrain, avec un panier affiché à 98,60 euros, correspondant à une inflation de 13,5%. En Lorraine, c'est donc dans le département de la Meurthe-et-Moselle que les courses sont les plus chères, avec un ticket de caisse chiffré à 99,51 euros et une inflation sur un an calculée à 13,55%.

Des produits plus chers que d'autres

Au-delà du détail par départements, la mesure de l'inflation dressée par franceinfo détaille par ailleurs le palmarès des produits de la liste ayant le plus augmenté. Là, les disparités régionales se font plus rares, puisque le trio de tête reste similaire. En Lorraine, c'est donc le prix du paquet d'un kilogramme de farine premier prix, la boîte de six steaks hachés marque distributeur et le paquet de douze rouleaux de papier toilette marque distributeur qui ont le plus rapidement augmenté.

Pour ces produits, les chiffres donnent rapidement le tournis. En Moselle, le kilogramme de farine nature premier prix coûte ainsi 43,93% plus cher que l'an dernier. Le prix des six steaks hachés a pris 31,81%, là où le paquet de papier toilette est vendu 29,97% plus cher qu'il y a douze mois.

Riz, haricots verts, œufs ou encore lessive, la liste de franceinfo et de NielsenIQ comporte en majorité des produits de marque distributeur, ou premier prix. À noter que ces références sont celles les plus plébiscitées par les consommateurs en période d'inflation, mais également celles qui augmentent le plus (+15% sur un an).

